Поддержка Байдена составляет от 45 до 49 процентов против каждого республиканца, баллотирующегося в Белый дом

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден опережает в рейтинге политических симпатий своего предшественника Дональда Трампа. Последний имеет худшие показатели, чем у Байдена.

Об этом свидетельствует опрос Fox News, пишет The Hill. Отмечается, что за год до президентских выборов в США поддержка Байдена составляет от 45 до 49 процентов против каждого республиканца, баллотирующегося в Белый дом, включая незначительное преимущество над Трампом на один пункт.

В то же время результаты опроса показывают, что губернатор Флориды Рон ДеСантис имеет преимущество над действующим президентом на 2 очка. А бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли опережает Байдена на 4 пункта.

"Результаты опроса впервые в этом цикле показывают, что Трамп имеет худшие показатели за Байдена, чем другие кандидаты, которые борются за номинацию от Республиканской партии", — говорится в материале.

Опрос также показывает, что Дональд Трамп все также уверенно лидирует на потенциальных праймериз от республиканцев с 59% поддержки. ДеСантис имеет 13%, Хели — 10%, а Вивек Рамасвами — 7%. Бывший вице-президент Майк Пенс, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и сенатор Тим Скотт получили менее 5%.

Напомним, ранее бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал "Телеграфу" о политических страстях с США и о том как нашей стране нужно реагировать на Дональда Трампа.