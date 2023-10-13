Байден обігнав Трампа у новому рейтингу, але програв іншим республіканцям (опитування)

Підтримка Байдена становить від 45 до 49 відсотків проти кожного республіканця, який балотується до Білого дому

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден випереджає у рейтингу політичних симпатій свого попередника Дональда Трампа. Останній має найгірші показники, ніж у Байдена.

Про це свідчить опитування Fox News, пише The Hill. Зазначається, що за рік до президентських виборів у США підтримка Байдена становить від 45 до 49 відсотків проти кожного республіканця, який балотується до Білого дому, включаючи незначну перевагу над Трампом на один пункт.

Водночас результати опитування показують, що губернатор Флориди Рон ДеСантіс має перевагу над чинним президентом на 2 очки. А колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі випереджає Байдена на 4 пункти.

"Результати опитування вперше в цьому циклі показують, що Трамп має гірші показники за Байдена, ніж інші кандидати, які виборюють номінацію від Республіканської партії", — йдеться у матеріалі.

Опитування також показує, що Дональд Трамп впевнено лідирує на потенційних праймериз від республіканців з 59% підтримки. ДеСантіс має 13%, Хелі – 10%, а Вівек Рамасвамі – 7%. Колишній віцепрезидент Майк Пенс, ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та сенатор Тім Скотт отримали менш як 5%.

Нагадаємо, раніше колишній глава Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко розповів "Телеграфу" про політичні пристрасті зі США і про те, як нашій країні потрібно реагувати на Дональда Трампа.