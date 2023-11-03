Военная помощь США Украине: у Байдена сделали тревожное заявление

Кризис в Конгрессе уже повлиял на поставки Украине

Соединенные Штаты начали посылать меньшие пакеты военной помощи Украине. Причиной этого стала ситуация в Конгрессе вокруг дальнейшей поддержки Киева.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Reuters. По ее словам, такой шаг был сделан для того, чтобы растянуть оказание поддержки Украине.

Она сообщила журналистам, что США намерены продлить возможность поддерживать Украину как можно дольше. Это должно продолжаться, пока Конгресс обсуждает законопроект о новой помощи.

Во вторник, 2 октября, Палата представителей США приняла законопроект о чрезвычайной помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов. Законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины поддержали 226 членов палаты, против голосовало 196.

В свою очередь президент США Джо Байден ранее пообещал наложить вето на этот документ. Он предлагал поддержать пакет помощи на 106 миллиардов долларов, который бы, в частности, включал помощь Израилю на 14,3 миллиарда долларов, а также помощь Украине на сумму 61,4 миллиарда долларов.

Напомним, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Она будет передаваться из собственных запасов Пентагона. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, размер новой помощи составит 125 миллионов долларов в денежном эквиваленте.