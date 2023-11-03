Боеприпасы, ПВО и не только: США объявили о крупном пакете военной помощи Украине
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Это сотни миллионов долларов
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Она будет передаваться из собственных запасов Пентагона.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, размер новой помощи составит 125 миллионов долларов в денежном эквиваленте.
В свою очередь в Пентагоне рассказали о том, что войдет в новый пакет помощи:
- боеприпасы к ПВО NASAMS;
- боеприпасы к РСЗО HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- ПТРК;
- теплая одежда;
- средства борьбы с БПЛА;
- 3 миллиона боеприпасов;
- 12 тяжеловозов;
- мины Клеймор:
- запчасти
Кроме того, США также выделяют 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления украинской ПВО. А именно деньги заказывают для дополнительных средства борьбы с беспилотниками с лазерным наведением.
"Военная помощь Украине помогает США создавать рабочие места, укреплять индустриальную базу и является разумной инвестицией", — прокомментировали этот шаг в Пентагоне.
Напомним, ранее мы писали о том, что Украина впервые применила ATACMS, которые передали нам из США. Удары пришлись по аэродромам в Луганске и Бердянске.
Также мы сообщали о том, что республиканцы выдвинули Байдену 12 условий для продолжения поддержки ВСУ.