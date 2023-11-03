Укр

Боеприпасы, ПВО и не только: США объявили о крупном пакете военной помощи Украине

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
https://twitter.com/DeptofDefense/status/1562186442260058113/photo/3 Новость обновлена 03 ноября 2023, 18:50

Это сотни миллионов долларов

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Она будет передаваться из собственных запасов Пентагона.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, размер новой помощи составит 125 миллионов долларов в денежном эквиваленте.

В свою очередь в Пентагоне рассказали о том, что войдет в новый пакет помощи:

  • боеприпасы к ПВО NASAMS;
  • боеприпасы к РСЗО HIMARS;
  • артиллерийские снаряды;
  • ПТРК;
  • теплая одежда;
  • средства борьбы с БПЛА;
  • 3 миллиона боеприпасов;
  • 12 тяжеловозов;
  • мины Клеймор:
  • запчасти

Кроме того, США также выделяют 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления украинской ПВО. А именно деньги заказывают для дополнительных средства борьбы с беспилотниками с лазерным наведением.

"Военная помощь Украине помогает США создавать рабочие места, укреплять индустриальную базу и является разумной инвестицией", — прокомментировали этот шаг в Пентагоне.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина впервые применила ATACMS, которые передали нам из США. Удары пришлись по аэродромам в Луганске и Бердянске.

Также мы сообщали о том, что республиканцы выдвинули Байдену 12 условий для продолжения поддержки ВСУ.

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#Украина #США #Оружие #Помощь