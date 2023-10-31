Новый спикер Конгресса США создает неприятности для Украины: в Белом Доме уже отреагировали

Он предлагает выделить на помощь Израилю 14,3 миллиарда долларов

Республиканское большинство Палаты представителей во главе с новым спикером Майком Джонсоном, как он и заявлял ранее, внесло отдельный план помощи только Израилю на сумму 14,3 млрд долларов, отвергнув предложение Белого дома на $106 млрд, в которые входила и помощь Украине.

О внесении законопроекта о помощи Израилю без Украины сообщил Bloomberg. В него не только не входит помощь Украине и Тайваню, как предлагал президент США Джо Байден, но также там нет и гуманитарной помощи гражданскому населению Газы и Израиля, о которой просил Белый дом.

Джонсон предлагает выделить на помощь Израилю 14,3 миллиарда долларов. Средства должны получить за счет урезания подписанного президентом Джо Байденом Закона о снижении инфляции. Голосование за этот законопроект должно состояться 2 ноября, Джонсон уже обсудил его с Байденом.

"Отделение средств для Украины от более популярной помощи Израилю создает риск того, что Конгресс не сможет продолжить помощь стране в ее контрнаступлении против россии, особенно если республиканцы в Палате представителей повторят сентябрьскую попытку требовать изменений в иммиграционное законодательство США в обмен на финансирование для Украины", – говорится в публикации.

Отмечается, что пакет Палаты представителей включает 4 миллиарда долларов на израильский "Железный купол" и "Пращу Давида", изготовленные компаниями Rafael Advanced Defense Systems и RTX. Еще 1,2 миллиарда долларов направят на разработку израильской оборонной системы "Железный луч" для противодействия ракетам малой дальности.

В свою очередь администрация Байдена, после внесения отдельного законопроекта с помощью Израилю за счет ассигнований Налоговой службы США, упрекнула республиканцев из Палаты представителей в политизации интересов нацбезопасности. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что такой подход обречен на провал, сообщает "Укринформ".

"Политизация наших интересов национальной безопасности — это обреченное на провал дело. Требование компенсаций за то, чтобы покрыть основные потребности нацбезопасности США, такие, как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и российского империализма, не соответствует нормальному двухпартийному процессу и может иметь разрушительные последствия для нашей безопасности и союзов в течение следующих лет", — отметила она.

Представительница Белого дома напомнила о "твердом согласии" обеих партий в Конгрессе, что гуманитарная помощь имеет решающее значение для прекращения страданий невинных людей в Газе, и это непосредственно отвечает интересам нацбезопасности США. Также, по ее словам, "есть твердое согласие обеих партий в вопросе, что нашим прямым интересам национальной безопасности соответствует помощь Украине".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший президент США Дональд Трамп признался, что угрожал странам Европы оставить их без защиты, если на них нападет россия. Тогда его поддержали аплодисментами.

Напомним, эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями от перезапуска работы Конгресса в ракурсе рисков и возможностей для Украины. Мнения традиционно разделились: Конгресс избрал нового спикера: грозит ли Украине превращение в разменную монету США