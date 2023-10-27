Пошел против Байдена: новый спикер Конгресса США мешает выделению помощи Украине

Новый спикер Конгресса США настаивает на своем

Вопросы финансовой поддержки Украины и Израиля не могут решаться совместно. По мнению нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона, сперва нужно узнать о целях, на которые средства будут идти.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News, пишет Reuters. Джонсон своими словами намекнул, что вряд ли Конгресс США примет предложенный американским лидером Джо Байденом пакет помощи в 106 миллиардов долларов для Израиля и Украины.

Во время своего выступления Джонсон выразил обеспокоенность по поводу финансирования Украины в целом. Также он отметил, что средства для Израиля могут быть выделены лишь за счет сокращения расходов в других сферах.

"Мы хотим знать, что это за цель, какова конечная цель в Украине. Белый дом этого не предоставил", — сказал он.

По данным телеканала, у спикера Конгресса США 26 октября состоялась встреча с Байденом. На ней он заявил, что вопросы финансирования Израиля и Украины нужно разделить, а не рассматривать в одном пакете.

"Израиль — это отдельный вопрос, мы собираемся выдвинуть отдельную меру финансирования Израиля в размере более 14 миллиардов долларов", — сказал Джонсон.

В то же Байден настаивал на том, чтобы из 106 миллиардов долларов основная часть денег пошла ну нужды Украины. Остальные средства он предложил разделить между Израилем, Индо-Тихоокеанским регионом и пограничной службой.

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