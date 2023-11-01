Американское сражение за деньги для Украины. Что вообще происходит и о каких суммах идет речь

Пакет помощи "четыре в одном" предусматривает еще средства на Израиль, границу с Мексикой и усиление конкуренции с Китаем

Эпопея с помощью США Украина находится на новом этапе — сейчас деньги пытаются выделить через пакет нацбезопасности "четыре в одном". Туда, кроме Украины, входят средства для Израиля, деньги на безопасность вдоль границы с Мексикой и усиление конкуренции с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Телеграф" рассказывает, что нужно о нем знать и как он может помочь Украине в войне с россией.

Содержащийся в пакете

Пакет помощи в 106 миллиардов долларов предложил президент США Джо Байден, он состоит из следующих аспектов:

Помощь Израилю ( 14,3 миллиарда долларов ). Целью является укрепить защиту от террористических атак и укрепить ЦАХАЛ, укрепить ПВО и ПРО посредством поддержки в закупке систем и компонентов ПРО Iron Dome и David’s Sling, а также разработки Iron Beam, пополнить исчерпываемые запасы Пентагона, чтобы поддержать Израиль в затруднительное время.

( ). Целью является укрепить защиту от террористических атак и укрепить ЦАХАЛ, укрепить ПВО и ПРО посредством поддержки в закупке систем и компонентов ПРО Iron Dome и David’s Sling, а также разработки Iron Beam, пополнить исчерпываемые запасы Пентагона, чтобы поддержать Израиль в затруднительное время. Украина . Здесь Байден попросил больше всего — 61,4 миллиарда долларов . Запрос включает в себя деньги для пополнения военного оборудования, а также предоставления экономической помощи и помощи по вопросам безопасности и поддержки беженцев в США.

. Здесь Байден попросил больше всего — . Запрос включает в себя деньги для пополнения военного оборудования, а также предоставления экономической помощи и помощи по вопросам безопасности и поддержки беженцев в США. Отдельно гуманитарная помощь Израилю (9,15 млрд долларов). Включает в себя гуманитарку для сектора Газа и палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан.

Израилю (9,15 млрд долларов). Включает в себя гуманитарку для сектора Газа и палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан. Безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая (7,4 млрд). Деньги на индустриальную базу подлодок США путем усовершенствования и работы с инфраструктурой на четырех государственных кораблях ВМС. Финансирование ускорит темпы строительства и поддержки ударных подлодок. Деньги на обязательства в рамках партнерства AUKUS с Австралией и Великобританией. Предоставить альтернативы финансированию Китая в развивающихся странах.

(7,4 млрд). Деньги на индустриальную базу подлодок США путем усовершенствования и работы с инфраструктурой на четырех государственных кораблях ВМС. Финансирование ускорит темпы строительства и поддержки ударных подлодок. Деньги на обязательства в рамках партнерства AUKUS с Австралией и Великобританией. Предоставить в развивающихся странах. Безопасность на западной границе США с Мексикой (13,6 млрд долларов). Это нужно, чтобы остановить поток синтетического наркотика фентанила в стране. Его незаконно ввозят преступные группировки, а смертность от передозировки уже стала называться эпидемией. По данным CDC, уровень смертности от фентанила вырос с 5,7 на 100 тысяч человек в 2016 году до 21,6 — в 2021 году.

Большая часть финансирования для Украины пойдет Пентагону на пополнение запасов. Как пояснила посол Украины в США Оксана Маркарова, некоторые дополнительные предложения (в гуманитарной помощи) общие для Украины, Израиля и Газы и будут распределяться по необходимости, поэтому сейчас из них выделить только Украину невозможно.

Главные цифры запроса таковы:

Оборонные расходы – 46,1 млрд дол., из которых: 30,6 млрд дол. на программы для Минобороны США, а именно: 18 млрд дол. – на пополнение оборонных товаров из складов Министерства обороны США; возмещение расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины (дает возможность выделять помощь по PDA); 12 млрд дол. – для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, 1,7 млрд. дол. для программы Госдепа Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, испытавших влияние из-за войны в Украине; 14,4 млрд дол. – на техническую, разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения, кибербезопасность и т.д. Экономическая/финансовая/гражданская и ядерная безопасность – 14,75 млрд дол. включая: 11,8 млрд дол. для оказания прямой бюджетной поддержки Украине; 2,2 млрд дол. для поддержания неотложных потребностей в восстановлении и разработке программ в Украине и других странах региона, пострадавших от конфликта; 360 млн дол. Госдеп в поддержку украинского правительства в восстановлении и поддержке верховенства права с акцентом на недавно освобожденных и поврежденных войной территориях; 100 млн дол. – для Госдепа на программы по нераспространению, противодействию терроризму, разминированию и смежным программам. Помощь в сфере ядерной безопасности – 149,5 млн дол. Национальная ядерная администрация США (Минэнерго США). Гуманитарная помощь: 481 млн дол. на программы поддержки украинцам, прибывающим в США по программе Uniting for Ukraine. Кроме того, предлагается выделить деньги на оказание гуманитарной помощи нашему государству, Израилю и пострадавшим регионам (распределение по странам не завершено): 3,5 млрд дол. для оказания гуманитарной помощи через программы Государственного департамента США Украины и Израиля, а также регионам, пострадавшим в результате ситуации в Израиле и войны в Украине; 5,7 млрд. дол. для финансирования программ USAID для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей, вызванных войной России в Украине, вспышкой конфликта в Газе и каскадными региональными и глобальными последствиями этих кризисов.

Кто за, кто против

Комплексный пакет имел целью привлечь широкую двухпартийную поддержку Израиля, при этом облегчив передачу военной помощи Украине. Однако и здесь возникли затруднения:

31 октября республиканцы в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) представили законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов отдельно от Украины. За идею голосовать отдельно за деньги для Украины и Израиля выступает спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. В тот же день Байден выступил в Сенате против законопроекта республиканцев Палаты представителей о помощи только Израилю, пишет "Голос Америки". Он угрожал наложить вето на законопроект. Перед Сенатом также свидетельствовали госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Блинкен предостерег от прекращения оказания помощи Украине, ведь это будет сигналом для других агрессоров начинать аналогичные действия и оставаться безнаказанными. А Остин предостерег, что если США не будут поддерживать Украину и путин победит, он не остановится на Украине.

Республиканцы имеют большинство в Палате представителей 221-212, но демократы контролируют Сенат 51-49. То есть документ должен набрать сначала большинство в Палате представителей, затем в Сенате, а затем получить подпись или вето от Байдена. Также демократы угрожают блокировать законопроект республиканцев о помощи только Израилю в Сенате.

Ранее "Телеграф" сообщал, что группа из восьми республиканцев выдвинула Байдену 12 условий для поддержки ВСУ. В их числе стратегия украинской победы и предполагаемый прайс на выполнение стратегии.