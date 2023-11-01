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Что такое победа Украины? Республиканцы выдвинули Байдену 12 условий для поддержки ВСУ

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Денис Подставной Денис Подставной
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Что такое победа Украины? Республиканцы выдвинули Байдену 12 условий для поддержки ВСУ Новость обновлена 01 ноября 2023, 15:31

Письмо подписали 8 республиканцев

Обсуждения помощи Украине в США продолжают набирать обороты. Группа республиканцев выдвинула условия президенту Джо Байдену для продолжения поддержки нашей страны.

Соответствующее письмо президенту США опубликовал конгресмен Майк Гарсія. Его подписали восемь республиканцев. В самом письме подписанты высказывают мнение, что простой стратегией "мы с вами, пока не победим" или "мы должны победить" не является стратегией победы.

"Как Украина побеждает и сколько времени это займет? Эти оценки не должны быть точными, но мы должны понимать конечную цель и критерии выхода", — пишут республиканцы.

Они подчеркивают, что Израиль и Украина должны победить, и "это понятно". Однако, в то же время"американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения побед".

Исходя из этого республиканцы определили 12 "разумных и рациональных условий", которые необходимо выполнить, прежде чем "хоть один доллар будет отправлен в Украину".

Условия звучат следующим образом:

  • Байден и Зеленский должны предоставить Конгрессу США стратегию украинской победы;
  • назвать предполагаемую цену, связанную с выполнением стратегии победы;
  • Байден и глава Пентагона Ллойд Остин должны четко информировать американский народ о состоянии войны в Украине, включая информирование о прогрессе Украины на сегодня, определение причин нынешнего "тупика" и предоставление обновленной информации о "весеннем контрнаступлении";
  • Байден и Остин должны объяснить почему эти инвестиции необходимы США, как американское оружие, которое направляется в Украину, поможет выиграть войну, а не просто продолжить ее. Оценить то, какое оружие не было отправлено, но могло изменить траекторию войны до сих пор;
  • Байден и Остин должны объяснить, что произойдет, если американские инвестиции в Украину будут прекращены, или страны ЕС и НАТО также откажутся от поддержки Украины, и сможет ли в таком случае Украина выстоять и победить;
  • министерство финансов и торговли США должно отчитываться перед Конгрессом об уровне выполнения и соблюдения уже утвержденных санкций против россии;
  • США и все члены НАТО должны принять политику полных санкций против россии, чтобы они включали всю нефть, зерно и редкоземельные минералы;
  • Байден и Остин должны объяснить, почему ресурсы, которые они запрашивают, правильные для одержания победы;
  • конгрессмены хотят услышать, согласуются ли между США и Украиной цели миссии по Крыму, и считают ли США реалистичным желание Украины вернуть Крым;
  • президенты Байден и Зеленский должны продолжать предоставлять Конгрессу полный учет, насколько это возможно, систем вооружений, которые были направлены и использованы на сегодня;
  • Байден должен предоставить обязательства и доказательства того факта, что его администрация не ставит под угрозу график и стоимость критически важных внутренних программ оружия или обязательств, взятых США по программам поддержки Тайваня и Израиля.

"Пока ваша администрация не выполнит эти условия, финансирование Украины не должно рассматриваться в Конгрессе. По этой причине крайне важно, чтобы вы публично требовали, чтобы финансирование обороны Израиля рассматривалось как отдельное. Отказ сделать такой запрос приведет к тому, что ваши действия будут еще больше угрожать Израилю во время одного из самых опасных конфликтов с момента его основания", – заявили конгрессмены.

Напомним, ранее мы писали о том, что Столтенберг рассказал, почему НАТО должно помогать Украине.

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#Украина #США #Помощь #Джозеф Байден