"Мужество бомбы не остановит": Столтенберг рассказал, почему НАТО должно помогать Украине

В НАТО рассказали, почему важно помочь Украине

Если россия сможет одержать победу в Украине, то это приведет к тяжелым последствиям для НАТО и Западного мира, поскольку развяжет руки другим диктаторам.

Как рассказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, у украинцев еще много мужества и решимости, однако это не то, что остановит ракеты и бомбы. Поэтому им стоит передать качественное оружие в большом количестве, включая танки, ПВО, самолеты и боеприпасы.

"Если путин победит в Украине, это будет трагедия для украинцев. Но это тоже опасно для нас. Это сделает нас более уязвимыми. Месседж путину и другим авторитарным лидерам будет таким: если они применят военную силу, то получат то, что хотят", — сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО добавил, что нападение на Украину стало для россии стратегическим поражением, поскольку теперь страна потеряла своё политическое влияние и становится все более изолированной. При этом Столтенберг добавил, что чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров, после чего призвал передать ей больше оружия.

"И я говорю это потому, что хочу мир в Украине. Президент путин может остановить войну уже сегодня, перестав нападать на соседа. У Украины такой возможности нет. Если Украина перестанет защищаться, они будут оккупированы. А оккупация – это не мир", — заявил он.

Как сообщалось ранее, в Белом доме намекнули, что не станут одобрять новый пакет военной помощи Израилю, если в Конгрессе попытаются принять его отдельно от военной помощи Украине.