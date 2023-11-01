"Мужність бомби не зупинить": Столтенберг розповів, чому НАТО має допомагати Україні

У НАТО розповіли, чому важливо допомогти Україні

Якщо Росія зможе здобути перемогу в Україні, це призведе до тяжких наслідків для НАТО та Західного світу, оскільки розв’яже руки іншим диктаторам.

Як розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, в українців ще багато мужності та рішучості, проте це не те, що зупинить ракети та бомби. Тому їм варто передати якісну зброю у великій кількості, включаючи танки, ППО, літаки та боєприпаси.

"Якщо путін переможе в Україні, це буде трагедія для українців. Але це теж небезпечно для нас. Це зробить нас більш уразливими. Меседж путіну та інших авторитарних лідерів буде таким: якщо вони застосують військову силу, то отримають те, що хочуть", — сказав Столтенберг.

При цьому генсек НАТО додав, що напад на Україну став для росії стратегічною поразкою, оскільки тепер країна втратила свій політичний вплив і стає все більш ізольованою. При цьому Столтенберг додав, що чим сильніша Україна буде на полі бою, тим сильніша вона буде за столом переговорів, після чого закликав передати їй більше зброї.

"І я говорю це тому, що хочу мир в Україні. Президент путін може зупинити війну вже сьогодні, переставши нападати на сусіда. Україна такої можливості не має. Якщо Україна перестане захищатися, вона буде окупована. А окупація – це не мир", — заявив він.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі натякнули, що не схвалюватимуть новий пакет військової допомоги Ізраїлю, якщо в Конгресі спробують прийняти його окремо від військової допомоги Україні.