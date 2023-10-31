Байден готовий йти на загострення з Конгресом США через гроші для України: подробиці

Адміністрація президента не хоче пропускати поділ пакетів допомоги Ізраїлю та Україні

У Білому домі натякнули, що не схвалюватимуть новий пакет військової допомоги Ізраїлю, якщо в Конгресі спробують прийняти його окремо від військової допомоги Україні.

Як розповів координатор зі стратегічних комунікацій Радбезу Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу для журналістів у вівторок, 31 жовтня, є ймовірність того, що президент Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт.

Варто зазначити, що Кірбі не дав прямої відповіді на питання про готовність Байдена застосувати право вето, якщо в документ не будуть включені витрати на потреби оборони України, але підкреслив, що американський лідер ніколи не зробить те, що суперечить ключовим вимогам національної безпеки.

"Я думаю, що ми дуже чітко дали зрозуміти, наскільки глибоке занепокоєння викликає законопроєкт республіканців у Палаті представників і наскільки він не відповідає нашим потребам у національній безпеці", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, адміністрація Байдена запросила у Конгресу пакет у 106 мільярдів доларів, з яких 61,3 млрд. планували виділити на Україну, а 14,3 на Ізраїль. При цьому там наполягали, щоб його не розділяли, проте новий речник Палати представників Майк Джонсон виступив проти цієї ідеї і виніс на голосування лише пакет допомоги Ізраїлю.

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