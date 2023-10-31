Байден готов идти на обострение с Конгрессом США из-за денег для Украины: подробности

Администрация президента не хочет пропускать разделение пакетов помощи Израилю и Украине

В Белом доме намекнули, что не станут одобрять новый пакет военной помощи Израилю, если в Конгрессе попытаются принять его отдельно от военной помощи Украине.

Как рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза Белого дома Джон Кирби во время брифинга для журналистов во вторник, 31 октября, есть вероятность того, что президент Джо Байден наложит вето на бюджетный законопроект.

Стоит отметить, что Кирби не стал давать прямого ответа на вопрос о готовности Байдена применить право вето, если в документ не будут включены расходы на нужды обороны Украины, но подчеркнул, что американский лидер никогда не сделает то, что противоречит ключевым требованиям национальной безопасности.

"Я думаю, что мы очень четко дали понять, насколько глубокую обеспокоенность вызывает законопроект республиканцев в Палате представителей и насколько он не отвечает нашим потребностям в национальной безопасности", — отметил он.

Как сообщалось ранее, администрация Байдена запросила у Конгресса пакет в 106 миллиардов долларов, из которых 61,3 млрд планировали выделить на Украину, а 14,3 на Израиль. При этом там настаивали, чтобы его не разделяли, однако новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против этой идеи и вынес на голосование только пакет помощи Израилю.

Напомним, эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями от перезапуска работы Конгресса в ракурсе рисков и возможностей для Украины. Мнения традиционно разделились: Конгресс избрал нового спикера: грозит ли Украине превращение в разменную монету США