Злой президент, проблемы на фронте, увольнение топ-генерала и непобедимая коррупция. Главное из статьи Time о Зеленском

Издание пишет, что бороться за помощь в войне стало труднее

Журнал Time посвятил обложку нового номера и редакционную статью украинскому президенту под названием "Никто так не верит в нашу победу, как я. Внутри усилий Владимира Зеленского за то, чтобы держать Украину в борьбе".

Статья журналиста Саймона Шустера рассказывает о борьбе Зеленского за международную помощь Украине, усталости от войны, внутренних проблемах. "Телеграф" собрал главные моменты и перевел их на российский язык:

Борьба за помощь

Статья начинается с описания второго визита Зеленского в Вашингтон, где устроили часовой "допрос". Журналист вспомнил его цитату в интервью Time после своей поездки о настоятельной необходимости убедить союзников, что с их помощью Украина может победить.

"Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто", – сказал Зеленский, добавив, что распространение этой веры на союзников "отнимает всю силу и энергию".

И становится только тяжелее. Time пишет, что Зеленский чувствует во время своих путешествий, что глобальный интерес к войне упал. Как и уровень международной поддержки.

"Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине", — говорит он. "Усталость войной накатывается волной. Вы видите это в Соединенных Штатах, в Европе. И мы видим, что как только они начинают немного уставать, это становится для них похожим на шоу: "Я не могу смотреть этот повтор в 10-й раз".

Однако пишет автор, убеждения Зеленского не изменились, а его вера в победу стала еще более твердой. В то же время, он выступает против любого перемирия с врагом.

По его словам, если россиян не остановить в Украине, боевые действия распространятся за ее пределы.

В начале российского вторжения миссия Зеленского заключалась в том, чтобы сберечь симпатии человечества. Теперь его задача усложнилась. В своих заграничных поездках и звонках ему нужно убеждать мировых лидеров, что помощь Украине отвечает их собственным интересам. Достичь этого становится все труднее.

О злом Зеленском

После визита Зеленского в Вашингтон Time проследил за президентом и его командой обратно в Киев, надеясь понять, как они отреагируют на полученные сигналы:

"В первый день в Киеве я спросил одного из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ прозвучал без колебаний: "Злой".

" Обычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его склонность оживлять встречу в боевой комнате немного шутками или непристойной шуткой — ничего из этого не сохранилось до второго года полной войны. "Теперь он заходит, получает обновление, отдает приказы и выходит", — говорит один из давних членов его команды.

Увольнение "одного из генералов"

Журналист отмечает, что холод усложнит наступление военных, заблокировав линию фронта по крайней мере до весны. Но Зеленский отказался с этим согласиться.

"Заморозить войну для меня означает ее проиграть", – говорит он.

О кадровых перестановках и увольнениях генерала журналист пишет:

"Перед началом зимы его помощники предупреждали меня, что ожидают серьезных изменений в военной стратегии и серьезных обысков в команде президента… по крайней мере, одного министра нужно будет уволить вместе со старшим генералом, ответственным за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте.

В то же время не говорится, о ком из генералов речь, вариантов может быть несколько.

Приказы о наступлении с ОП

Издание пишет, что некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, даже если они поступают из ОП. Они хотят держать линию. На это старший военный офицер ответил, что некоторые командиры не имеют другого выбора, заботясь о приказах сверху.

В начале октября политическое руководство в Киеве требовало проведения операции по "отвоеванию" города Горловка. Ответ вернулся в виде вопроса: "Чем?". В некоторых родах войск дефицит личного состава стал еще более страшным, чем дефицит оружия.

Коррупция: "Люди воруют, будто завтра не наступит"

Этот вопрос усугубил отношения Зеленского со многими союзниками. Один из помощников, ездивший с Зеленским в США, сказал Time, что предложения антикоррупционных реформ со стороны США касались даже высшего звена государственной иерархии. "Это не были предложения", — говорит другой советник президента. "Это были условия".

Чтобы устранить беспокойство, Зеленский пошел на "несколько драматических шагов"

уволил министра обороны Алексея Резникова, который попал под пристальное внимание из-за коррупции в его министерстве.

Когда новости об этих скандалах распространялись, президент дал строгий приказ своим сотрудникам избегать малейшего намека на самообогащение: "Не покупайте ничего. Не берите ни одного отпуска. Просто сидите за своим столом, молчите и работайте".

Глава ОП Андрей Ермак пожаловался журналисту на условия проживания:

"Мы спим в комнатах размером 2 на 3 метра", — размером примерно с тюремную камеру, имея в виду бункер, который Зеленский и несколько его доверенных лиц называли своим домом с начала вторжения. "Мы здесь не живем роскошной жизнью".

Об увеличении коррупции:

(!) "Я предполагал, пожалуй, наивно, что чиновники в Украине дважды подумают, прежде чем брать взятки или присваивать государственные средства. Но когда я сказал об этом главному советнику президента в начале октября, он попросил меня выключить аудиозапись, чтобы он мог говорить свободнее "Саймон, ты ошибаешься", — говорит он. "Люди воруют, будто завтра не наступит".

Ростислав Шурма

Издание цитирует расследование Bihus.info о главном советнике Зеленского по вопросам экономической и энергетической политики Ростиславе Шурме, ему посвятили шесть абзацев. Time пишет, что Шурма имеет брата, являющегося совладельцем двух компаний солнечной энергетики и получавшего деньги от государства, хотя станции находились в оккупации.

"В конце сентября Шурма присоединился к президентской делегации в Вашингтоне, где я видел его приветливыми высокопоставленными законодателями и чиновниками из администрации Байдена. Вскоре после его возвращения в Киев я посетил Шурму в его кабинете на втором этаже президентской администрации… Шурма сказал мне, что обвинение является частью политической атаки, оплаченной одним из внутренних врагов Зеленского: "Было брошено дерьмо. А теперь мы должны объяснить, что мы чисты". Кажется, его не волновало то, что его брат является главным игроком в области, которой руководит Шурма. Напротив, он потратил почти пол часа, пытаясь убедить меня в золотой лихорадке, которую ждет возобновляемая энергетика. после войны", — пишет журналист.

Проблема с помощью США

Издание пишет о попытке президента США Джо Байдена помочь Украине вместе с пакетом помощи Израилю. Мол, Байден попытался выйти из тупика. Вместо того чтобы попросить Конгресс проголосовать за другой отдельный пакет помощи, он объединил его с другими приоритетами, включая поддержку Израиля и безопасность на границе между США и Мексикой. Пакет обойдется в 105 миллиардов долларов, из них 61 миллиард для Украины.

Это было признанием того, что сама по себе помощь Украине больше не имеет больших шансов в Вашингтоне, пишет журналист.

"Когда я спросил об этом Зеленского, он признал, что оппозиция Республиканской партии, похоже, связала руки Байдена. По его словам, Белый дом остается приверженным помощи Украине. Но споры об общих ценностях больше не влияют на американских политиков или людей, которые их выбирают "Политика такая", — говорит он мне с усталой улыбкой. "Они взвешивают собственные интересы".

Ранее "Телеграф" сообщал, что американский влиятельный журнал Time назвал "Человек года 2022" Владимира Зеленского.