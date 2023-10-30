Злий президент, проблеми на фронті, звільнення топгенерала і непереможна корупція. Головне зі статті Time про Зеленського

Видання пише, що боротися за допомогу у війні стало важче

Журнал Time присвятив обкладинку нового номера і редакційну статтю українському президенту під заголовком "Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Всередині боротьби Володимира Зеленського за те, щоб тримати Україну в боротьбі".

Стаття журналіста Саймона Шустера розповідає про боротьбу Зеленського за міжнародну допомогу Україні, втому від війни, внутрішні проблеми. "Телеграф" зібрав головні моменти та переклав їх українською:

Боротьба за допомогу

Стаття починається з опису другого візиту Зеленського у Вашингтон, де йому влаштували годинний "допит". Журналіст пригадав його цитату в інтерв’ю Time після своєї поїздки про наполегливу потребу переконати союзників, що з їхньою допомогою Україна може перемогти.

"Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто", – сказав Зеленський, додавши, що поширення цієї віри на союзників "забирає всю силу та енергію".

І стає тільки важче. Time пише, що Зеленський відчуває під час своїх подорожей, що глобальний інтерес до війни впав. Як і рівень міжнародної підтримки.

"Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні", — каже він. "Втома війною накочується хвилею. Ви бачите це в Сполучених Штатах, у Європі. І ми бачимо, що як тільки вони починають трохи втомлюватися, це стає для них схожим на шоу: "Я не можу дивитися цей повтор в 10-й раз".

Однак, пише автор, переконання Зеленського не змінилися, а його віра в перемогу стала ще більш непохитною. Водночас він виступає проти будь-якого перемир’я з ворогом.

За його словами, якщо росіян не зупинити в Україні, бойові дії поширяться за її межі.

На початку російського вторгнення місія Зеленського полягала в тому, щоб зберегти симпатії людства. Тепер його завдання ускладнилося. У своїх закордонних поїздках і дзвінках йому потрібно переконувати світових лідерів, що допомога Україні відповідає їхнім власним національним інтересам. Досягти цього стає все важче.

Про злого Зеленського

Після візиту Зеленського до Вашингтона Time простежив за президентом та його командою назад до Києва, сподіваючись зрозуміти, як вони відреагують на отримані сигнали:

"У перший день у Києві я запитав одного з його оточення, як почувається президент. Відповідь пролунала без жодних вагань: "Злий".

"Звичайний блиск його оптимізму, його почуття гумору, його схильність оживляти зустріч у бойовій кімнаті трохи жартами чи непристойним жартом — нічого з цього не збереглося до другого року повної війни. "Тепер він заходить, отримує оновлення, віддає накази та виходить", — каже один із давніх членів його команди".

Звільнення "одного з генералів"

Журналіст зазначає, що холод ускладнить наступ військових, заблокувавши лінію фронту принаймні до весни. Але Зеленський відмовився з цим погодитися.

"Заморозити війну для мене означає її програти", – каже він.

Про кадрові перестановки та звільнення генерала журналіст пише:

"Перед початком зими його помічники попереджали мене, що очікують серйозних змін у військовій стратегії та серйозних перетрусів у команді президента… принаймні одного міністра потрібно буде звільнити разом зі старшим генералом, відповідальним за контрнаступ, щоб забезпечити відповідальність за повільний прогрес України на фронті.

Водночас не зазначається, про кого з генералів мова, варіантів може бути кілька.

Накази про наступ з ОП

Видання пише, що, мовляв, деякі командири на передовій почали відмовлятися від наказів про наступ, навіть якщо вони надходять з ОП. Натомість вони хочуть тримати лінію. На це старший військовий офіцер відповів, що деякі командири не мають іншого вибору, переймаючись наказами згори.

На початку жовтня політичне керівництво в Києві вимагало проведення операції з "відвоювання" міста Горлівка. Відповідь повернулася у вигляді запитання: "Чим?". У деяких родах військ дефіцит особового складу став ще страшнішим, ніж дефіцит зброї.

Корупція: "Люди крадуть, наче завтра не настане"

Це питання погіршило відносини Зеленського з багатьма союзниками. Один із помічників, який їздив із Зеленським до США, сказав Time, що пропозиції антикорупційних реформ з боку США стосувалися навіть найвищої ланки державної ієрархії. "Це не були пропозиції", — каже інший радник президента. "Це були умови".

Щоб усунути занепокоєння, Зеленський пішов на "кілька драматичних кроків"

звільнив міністра оборони Олексія Резнікова, який потрапив під пильну увагу через корупцію в його міністерстві.

Коли новини про ці скандали поширювалися, президент дав суворий наказ своїм співробітникам уникати найменшого натяку самозбагачення: "Не купуйте нічого. Не беріть жодної відпустки. Просто сидіть за своїм столом, мовчіть і працюйте".

Глава ОП Андрій Єрмак поскаржився журналісту на умови проживання:

"Ми спимо в кімнатах розміром 2 на 3 метри", — розміром приблизно з тюремну камеру, маючи на увазі бункер, який Зеленський і кілька його довірених осіб називали своїм домом від початку вторгнення. "Ми тут не живемо розкішним життям".

Про збільшення корупції:

(!) "Я припускав, мабуть, наївно, що чиновники в Україні двічі подумають, перш ніж брати хабаря чи привласнювати державні кошти. Але коли я сказав про це головному раднику президента на початку жовтня, він попросив мене вимкнути аудіозапис, щоб він міг говорити вільніше. "Саймоне, ти помиляєшся", — каже він. "Люди крадуть, наче завтра не настане".

Ростислав Шурма

Видання цитує розслідування Bihus.info про головного радника Зеленського з питань економічної та енергетичної політики Ростислава Шурму, йому присвятили аж шість абзаців. Time пише, що Шурма має брата, який є співвласником двох компаній сонячної енергетики та отримував гроші від держави, хоча станції перебували в окупації.

"Наприкінці вересня Шурма приєднався до президентської делегації у Вашингтоні, де я бачив його привітними високопоставленими законодавцями та чиновниками з адміністрації Байдена. Незабаром після його повернення до Києва я відвідав Шурму в його кабінеті на другому поверсі президентської адміністрації…Шурма сказав мені, що звинувачення проти нього є частиною політичної атаки, оплаченої одним із внутрішніх ворогів Зеленського. "Було кинуто лайно. А тепер ми повинні пояснити, що ми чисті". Здається, його не хвилювало те, що його брат є головним гравцем у галузі, якою керує Шурма. Навпаки, він витратив майже пів години, намагаючись переконати мене в золотій лихоманці, яку чекає відновлювана енергетика після війни", — пише журналіст.

Проблема з допомогою США

Видання пише про спробу президента США Джо Байдена допомогти Україні разом із пакетом допомоги Ізраїлю. Мовляв, Байден спробував вийти з глухого кута. Замість того, щоб попросити Конгрес проголосувати за інший окремий пакет допомоги, він об’єднав його з іншими пріоритетами, зокрема підтримкою Ізраїлю та безпеки на кордоні між США та Мексикою. Пакет коштуватиме 105 мільярдів доларів, з них 61 мільярд для України.

Це було визнанням того, що сама по собі допомога Україні більше не має великих шансів у Вашингтоні, пише журналіст.

"Коли я запитав про це Зеленського, він визнав, що опозиція Республіканської партії, схоже, зв’язала руки Байдена. За його словами, Білий дім залишається відданим допомозі Україні. Але суперечки про спільні цінності більше не впливають на американських політиків чи людей, які їх обирають. "Політика така", — каже він мені зі втомленою посмішкою. "Вони зважують власні інтереси".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американський впливовий журнал Time назвав "Людину року 2022" Володимира Зеленського.