США существенно сократили помощь Украине: названы тревожные цифры (инфографика)

Больше всего денег Штаты выделили в январе этого года

Военная помощь США Украине в октябре снизилась на 93,5% по сравнению с первой половиной 2023 года. В то же время ранее выделенные средства на эти цели исчерпаны не полностью.

Об этом сообщает Ukraine Battle Map. Выводы сделаны на основании анализа данных Пентагона

За последние 30 дней Украине был отправлен только один пакет военной помощи. При этом, у администрации Байдена все еще есть более 5 миллиардов долларов неиспользованной военной помощи, которую они могли бы отправить.

Инфографика объемов военной помощи США Украине по месяцам

Для сравнения, в октябре 2022 года, Соединенные Штаты отправили Украине военной помощи на 1,63 млрд долларов, а в октябре текущего года, до конца которого осталась всего неделя — на 200 миллионов. О нем было объявлено 11 октября, в пакет вошли ракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия, боеприпасы для HIMARS, противотанковые ракеты TOW, 155-мм и 105-мм снаряды.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса серьезную сумму дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Для помощи нашей стране планируется выделить 61,3 млрд долларов. Это произошло на фоне того, что Конгресс принял бюджет на следующий финансовый год без средств, заложенных на помощь Украине.

Как сообщал "Телеграф", по данным The NYT, представитель Министерства обороны США заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль. Дело в том, что много снарядов в Украину поступали именно со складов Штатов на Ближнем Востоке и непосредственно в Израиле. Однако сейчас они нужны Тель-Авиву.

Обратите внимание! О том, что нужно делать отечественной оборонке, чтобы не зависеть от настроений в США и другом, в первой части интервью "Телеграфу" ответил авторитетный военный аналитик, ведущий аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде: "Враг перешел на военные рельсы, а Украина еще раскачивается": военный аналитик Агиль Рустамзаде