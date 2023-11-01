Що таке перемога України? Республіканці висунули Байдену 12 умов для підтримки ЗСУ

Лист підписали 8 республіканців

Обговорення допомоги Україні у США продовжують набирати обороти. Група республіканців висунула умови президенту Джо Байдену для продовження підтримки нашої країни.

Відповідний лист до президента США опублікував конгресмен Майк Гарсія. Його підписали вісім республіканців. У листі підписанти висловлюють думку, що простою стратегією "ми з вами, поки не переможемо" або "ми повинні перемогти" не є стратегією перемоги.

"Як Україна перемагає і скільки часу це займе? Ці оцінки не повинні бути точними, але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії виходу", — пишуть республіканці.

Вони наголошують, що Ізраїль та Україна мають перемогти, і "це зрозуміло". Проте, водночас, "американські платники податків втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемог".

Виходячи з цього, республіканці визначили 12 "розумних і раціональних умов", які необхідно виконати, перш ніж "хоч один долар буде відправлений в Україну".

Умови звучать так:

Байден та Зеленський мають надати Конгресу США стратегію української перемоги;

назвати передбачувану ціну, пов’язану із виконанням стратегії перемоги;

Байден та голова Пентагону Ллойд Остін мають чітко інформувати американський народ про стан війни в Україні, включаючи інформування про прогрес України на сьогодні, визначення причин нинішнього "глухого кута" та надання оновленої інформації про "весняний контрнаступ";

Байден і Остін повинні пояснити, чому ці інвестиції необхідні США, як американська зброя, яка прямує в Україну, допоможе виграти війну, а не просто продовжити її. Оцінити те, яка зброя не була відправлена, але могла змінити траєкторію війни досі;

Байден і Остін повинні пояснити, що станеться, якщо американські інвестиції в Україну будуть припинені, або країни ЄС та НАТО також відмовляться від підтримки України, і чи зможе Україна вистояти і перемогти;

міністерство фінансів та торгівлі США має звітувати перед Конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти росії;

США та всі члени НАТО повинні ухвалити політику повних санкцій проти росії, щоб вони включали всю нафту, зерно та рідкісноземельні мінерали;

Байден і Остін повинні пояснити, чому ресурси, які вони запитують, правильні для перемоги;

конгресмени хочуть почути, чи узгоджуються між США та Україною цілі місії щодо Криму, і чи вважають США реалістичним бажання України повернути Крим;

президенти Байден і Зеленський повинні продовжувати надавати Конгресу повний облік, наскільки це можливо, систем озброєнь, які були спрямовані та використані на сьогодні;

Байден повинен надати зобов’язання та докази того факту, що його адміністрація не ставить під загрозу графік та вартість критично важливих внутрішніх програм зброї чи зобов’язань, взятих США за програмами підтримки Тайваню та Ізраїлю.

"Поки ваша адміністрація не виконає цих умов, фінансування України не повинно розглядатися в Конгресі. З цієї причини дуже важливо, щоб ви публічно вимагали, щоб фінансування оборони Ізраїлю розглядалося як окреме. Відмова зробити такий запит призведе до того, що ваші дії ще більше загрожуватимуть Ізраїлю під час одного з найнебезпечніших конфліктів з моменту його заснування", – заявили конгресмени.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Столтенберг розповів, чому НАТО має допомагати Україні.