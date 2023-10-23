США суттєво скоротили допомогу Україні: названо тривожні цифри (інфографіка)

Найбільше грошей Штати виділили у січні цього року

Військова допомога США Україні у жовтні знизилася на 93,5% порівняно з першою половиною 2023 року. У той самий час, раніше виділені на ці цілі кошти не вичерпані в повному обсязі.

Про це повідомляє Ukraine Battle Map. Висновки зроблено на підставі аналізу даних Пентагону

За останні 30 днів Україні було відправлено лише один пакет військової допомоги. При цьому адміністрація Байдена все ще має понад 5 мільярдів доларів невикористаної військової допомоги, яку вони могли б відправити.

Інфографіка обсягів військової допомоги США Україні за місяцями

Для порівняння, у жовтні 2022 року, Сполучені Штати відправили Україні військову допомогу на 1,63 млрд доларів, а у жовтні поточного року, до кінця якого залишився лише тиждень — на 200 мільйонів. Про нього було оголошено 11 жовтня, у пакет увійшли ракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря — повітря" ближнього радіусу дії, боєприпаси для HIMARS, протитанкові ракети TOW, 155-мм та 105-мм снаряди.

Слід зазначити, що президент США Джо Байден запросив у Конгресу серйозну суму додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Для допомоги нашій країні планується виділити 61,3 млрд доларів. Це сталося на тлі того, що Конгрес ухвалив бюджет наступного фінансового року без коштів, закладених на допомогу Україні.

Як повідомляв "Телеграф", за даними The NYT, представник Міністерства оборони США заявив, що десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, обіцяних Україні, будуть перенаправлені до Ізраїлю. Справа в тому, що багато снарядів в Україну надходили саме зі складів Штатів на Близькому Сході та безпосередньо в Ізраїлі. Однак зараз вони потрібні Тель-Авіву.

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