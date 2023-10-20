"Реальна загроза": важкий діагноз корупції Зеленського із США

Здається, наші союзники почали щось підозрювати

На початку листопада в авторитетному американському виданні Politico вийшла стаття під гучним заголовком: "Дані з української стратегії США свідчать про сприйняття корупції в Україні як реальної загрози". Її автори, посилаючись на секретний стратегічний документ Вашингтона щодо взаємодії з нашою країною, стверджують, що західні партнери можуть припинити надавати військову допомогу, якщо ситуація з корупцією в Україні не зміниться.

Так, у статті йдеться: "Представники адміністрації Байдена стурбовані рівнем корупції в Україні значно більшою мірою, ніж коли вони говорять про це публічно". У самому довгостроковому плані США з надання допомоги Україні наголошується, що "рівень української корупції може спонукати західних союзників припинити підтримку боротьби України з російським вторгненням, а Київ нездатний подолати хабарництво. Особливо примітний епітет, яким у статті супроводжується поняття "українська корупція" — " повальна".

Мабуть, Вашингтон не розжалив навіть останніми заходами, вжитими Володимиром Зеленським — зокрема, повальним звільненням корумпованих чиновників Міноборони. З цього приводу журналісти їдко пишуть: "Український Президент Володимир Зеленський звільнив кількох високопосадовців Міністерства оборони в рамках недавньої боротьби з хабарництвом. Цей захід є сигналом для США та Євросоюзу про те, що він чує їхні звинувачення" . Достатньо зловісною для Банкової звучить і інша фраза: "Вільям Тейлор, екс-посол США в Україні, заявив, що більшість звичайних українців, швидше за все, підтримають нову українську стратегію Вашингтона, оскільки вони так само, як і Вашингтон, втомилися від повальної корурції. в Україні.

Чи варто говорити, що в озвученій журналістами "Politico" новій американській стратегії по Україні, яка розрахована на довгі роки, і прагне таких амбітних цілей, як переведення ЗСУ на стандарти НАТО, відродження української оборонної промисловості і навіть просунутого вивчення англійської мови в українських школах, немає місця таким нинішнім практикам, як торгівля повістками, роздача державним нагородам родичам і "золотим яйцям" в армійських їдальнях?

Терпіння США щодо корупції, що розпустилася при Зеленському так, як вона не цвіла за Януковича, явно на межі: "Місяцями радники Байдена намагалися не поширюватися на тему корупції. Вони бажали... всіляко уникати того, щоб дати перевагу республіканській меншості, яка виступала Україні проти України та економічної допомоги". Володимиру Зеленському та його кабміну треба терміново виправляти ситуацію, поки через нього Україна не залишилася віч-на-віч такою ж недемократичною та корумпованою країною…