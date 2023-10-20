"Реальная угроза": тяжелый диагноз коррупции Зеленского из США

Кажется, наши союзники начали что-то подозревать

В начале ноября в авторитетном американском издании "Politico" вышла статья под громким заголовком: "Данные из украинской стратегии США свидетельствуют о восприятии коррупции в Украине как реальной угрозы". Ее авторы, ссылаясь на некий секретный стратегический документ Вашингтона по взаимодействию с нашей страной, утверждают, что западные партнеры могут прекратить оказывать военную помощь, если ситуация с коррупцией в Украине не поменяется.

Так, в статье говорится: "Представители администрации Байдена обеспокоены уровнем коррупции в Украине в значительно большей степени, чем когда они говорят об этом публично". В самом же долгосрочном плане США по оказанию помощи Украине подчеркивается, что "уровень украинской коррупции может побудить западных союзников прекратить поддержку борьбы Украины с российским вторжением, а Киев неспособен побороть взяточничество. Особенно примечателен эпитет, которым в статье сопровождается понятие "украинская коррупция" — "повальная".

Видимо, Вашингтон не разжалобить даже последними мерами, предпринятые Владимиром Зеленским — в частности, повальным увольнением коррумпированных чиновников Минобороны. По этому поводу журналисты едко пишут: "Украинский Президент Владимир Зеленский уволил несколько высопоставленных чиновников Министерства обороны в рамках недавней борьбы со взяточничеством. Данная мера является сигналом для США и Евросоюза о том, что он слышит их обвинения". Достаточно зловещей для Банковой звучит и другая фраза: "Уильям Тейлор, экс-посол США в Украине, заявил, что большинство обычных украинцев, скорее всего, поддержат новую украинскую стратегию Вашингтона, так как они так же, как и Вашингтон, устали от повальной коррурции в Украине.

Стоит ли говорить, что в озвученной журналистами "Politico" новой американской стратегии по Украине, которая рассчитана на долгие годы, и стремится к таким амбициозным целям, как перевод ВСУ на стандарты НАТО, возрождение украинской оборонной промышленности и даже продвинутого изучения английского языка в украинских школах, совершенно нет места таким нынешним практикам, как торговля повестками, раздача государственным наград родственникам и "золотым яйцам" в армейских столовых?

Терпение США касательно коррупции, распустившейся при Зеленском так, как она не цвела при Януковиче, явно на пределе: "Месяцами советники Байдена старались не распространяться на тему коррупции. Они желали… всячески избегать того, чтобы дать преимущество республиканскому меньшинству, выступавшему против оказания Украине военной и экономической помощи". Владимиру Зеленскому и его кабмину нужно срочно исправлять ситуацию, пока из-за него Украина не осталась один на один с другой такой же недемократичной и коррумпированной страной…