Американська битва за гроші для України. Що взагалі відбувається і про які суми мова

Пакет допомоги "чотири в одному" передбачає ще кошти на Ізраїль, кордон з Мексикою та посилення конкуренції з Китаєм

Епопея з допомогою США Україні перебуває на новому етапі — зараз гроші намагаються виділити через пакет нацбезпеки "чотири в одному". Туди, крім України, входять ще кошти для Ізраїлю, гроші на безпеку вздовж кордону з Мексикою та посилення конкуренції з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Телеграф" розповідає, що треба про нього знати і як він може допомогти Україні у війні з росією.

Що міститься у пакеті

Пакет допомоги на 106 мільярдів доларів запропонував президент США Джо Байден, він складається з таких аспектів:

Допомога Ізраїлю ( 14,3 мільярда доларів ). Метою є зміцнити захист від терористичних атак і зміцнити ЦАХАЛ, зміцнити ППО і ПРО за допомогою підтримки в закупівлі систем і компонентів ПРО Iron Dome і David's Sling, а також розробки Iron Beam, поповнити запаси Пентагону, які вичерпуються, щоб підтримати Ізраїль у скрутний час.

( ). Метою є зміцнити захист від терористичних атак і зміцнити ЦАХАЛ, зміцнити ППО і ПРО за допомогою підтримки в закупівлі систем і компонентів ПРО Iron Dome і David's Sling, а також розробки Iron Beam, поповнити запаси Пентагону, які вичерпуються, щоб підтримати Ізраїль у скрутний час. Україна . Тут Байден попросив найбільше — 61,4 мільярда доларів . Запит включає гроші для поповнення військового обладнання, а також надання економічної допомоги та допомоги з питань безпеки та підтримки біженців у США.

. Тут Байден попросив найбільше — . Запит включає гроші для поповнення військового обладнання, а також надання економічної допомоги та допомоги з питань безпеки та підтримки біженців у США. Окремо гуманітарна допомога Ізраїлю (9,15 мільярда доларів). Включає гуманітарку для сектору Газа та палестинських біженців на Західному березі річки Йордан.

Ізраїлю (9,15 мільярда доларів). Включає гуманітарку для сектору Газа та палестинських біженців на Західному березі річки Йордан. Безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні для стримування Китаю (7,4 мільярда). Гроші на індустріальну базу підводних човнів США шляхом удосконалення та роботу з інфраструктурою на чотирьох державних корабельнях ВМС. Фінансування прискорить темпи будівництва та підтримки ударних підводних човнів. Гроші на зобов'язання в рамках партнерства AUKUS з Австралією та Великобританією. Надати альтернативи фінансуванню Китаю у країнах, що розвиваються.

(7,4 мільярда). Гроші на індустріальну базу підводних човнів США шляхом удосконалення та роботу з інфраструктурою на чотирьох державних корабельнях ВМС. Фінансування прискорить темпи будівництва та підтримки ударних підводних човнів. Гроші на зобов'язання в рамках партнерства AUKUS з Австралією та Великобританією. Надати у країнах, що розвиваються. Безпека на західному кордоні США з Мексикою (13,6 мільярда доларів). Це потрібно, аби зупинити потік синтетичного наркотику фентанілу в країну. Його незаконно ввозять злочинні угруповання, а смертність від передозування вже стали називати епідемією. За даними CDC, рівень смертності від фентанілу зріс із 5,7 на 100 тисяч людей у ​​2016 році до 21,6 — у 2021 році.

Більша частина фінансування для України піде Пентагону на поповнення запасів. Як пояснила посол України у США Оксана Маркарова, деякі додаткові пропозиції (в гуманітарній допомозі) є спільними для України, Ізраїлю та Гази та будуть розподілятися за потребою, тому зараз з них виділити тільки Україну неможливо.

Головні цифри запиту такі:

Оборонні видатки — 46,1 млрд дол., з яких: 30,6 млрд дол. на програми для Міноборони США, а саме: 18 млрд дол. – на поповнення оборонних товарів зі складів Міністерства оборони США; відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України (дає можливість виділяти допомогу за PDA); 12 млрд дол. – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, 1,7 млрд дол. для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні; 14,4 млрд дол. – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо. Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека – 14,75 млрд дол. включаючи:11,8 млрд дол. для надання прямої бюджетної підтримки Україні; 2,2 млрд дол. для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту; 360 млн дол. Держдепу на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях; 100 млн дол. – для Держдепу на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжних програм. Допомога у сфері ядерної безпеки, – 149,5 млн дол. Національній ядерній адміністрації США (Міненерго США). Гуманітарна допомога: 481 млн дол. на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine. Крім того, пропонується виділити гроші на надання гуманітарної допомоги нашій державі, Ізраїлю та регіонам, які постраждали (розподіл за країнами не завершено): 3,5 млрд дол. для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США Україні та Ізраїлю, а також регіонам, що постраждали внаслідок ситуації в Ізраїлі та війни в Україні; 5,7 млрд дол. для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб, спричинених війною росії в Україні, спалахом конфлікту в Газі та каскадними регіональними та глобальними наслідками цих криз.

Хто за, хто проти

Комплексний пакет мав на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю, заодно полегшивши передачу військової допомоги Україні. Однак і тут виникли труднощі:

31 жовтня республіканці у Палаті представників (нижня палата Конгресу) представили законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів окремо від України. За ідею голосувати окремо за гроші для України та Ізраїлю виступає спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. У той же день Байден виступив у Сенаті проти законопроєкту республіканців Палати представників про допомогу лише Ізраїлю, пише "Голос Америки". Він погрожував накласти вето на законопроєкт. Перед Сенатом також свідчили держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін. Блінкен застеріг від припинення надання допомоги Україні, адже це буде сигналом для інших агресорів починати аналогічні дії та лишатися безнаказаними. А Остін застеріг, що якщо США не будуть підтримувати Україну, і путін переможе, він не зупиниться на Україні.

Республіканці мають більшість у Палаті представників 221-212, але демократи контролюють Сенат 51-49. Тобто, документ повинен набрати спочатку більшість у Палаті представників, потім у Сенаті, а потім отримати підпис чи вето від Байдена. Також демократи погрожують блокувати законопроєкт республіканців про допомогу лише Ізраїлю у Сенаті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що група із восьми республіканців висунула Байдену 12 умов для підтримки ЗСУ. Серед них стратегія української перемоги та передбачуваний прайс на виконання стратегії.