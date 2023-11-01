Не на відновлення: нардеп розповів, куди потрібно направити допомогу США та ЄС в Україні

Не можна "проїдати" гроші, інакше доведеться просити їх нескінченно

Україна отримує величезні гроші як допомогу від міжнародних партнерів, проте треба витрачати їх не на гуманітарні питання, а на те, щоб надалі потрібно було просити менше.

Так, треба будувати свої підприємства, які триматимуть економіку. Про це в інтерв’ю для "Телеграфу" розповів Сергій Нагорняк.

Він нагадав, що нещодавно до України приїжджала зі США Пенні Пріцкер, яку делегували, щоб вона займалася питаннями відновлення.

"Я думаю, що ми повинні говорити з нашими партнерами не про гуманітарну місію щодо відбудови якогось житла, відбудови інфраструктури чи дотацій нам у бюджет. Тому що якщо ми будемо з року в рік просити кошти просто на проїдання, ми ніколи не видряпаємося з тієї ями, в яку потрапили в першу чергу через війну", — наголосив Нагорняк.

На його думку, у майбутні роки ресурси частково потрібно перенаправити на інвестиції у підприємства, щоб американці та європейці спільно з українцями відкривали нові заводи в Україні.

"Нам вкрай необхідно будувати й інвестувати в це. У США фактично є свої 10-20 підприємств, які підтримують їхню економіку. І нам потрібно тут розбудовувати з перспективою, що ця продукція піде на європейські ринки. Тільки таким чином ми зможемо вибратися. Самим нам буде дуже важко", — підсумував депутат.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні вже почали будувати завод "Байрактарів". Також планується і будівництво німецького заводу бронетехніки.