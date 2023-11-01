Не на восстановление: нардеп рассказал, куда нужно направить помощь США и ЕС в Украине

Нельзя "проедать" деньги, иначе придется просить их бесконечно

Украина получает огромные деньги в качестве помощи от международных партнеров, однако нужно тратить их не на гуманитарные вопросы, а на то, чтобы в дальнейшем требовалось просить меньше.

Так, нужно строить свои предприятия, которые будут держать экономику. Об этом в интервью для "Телеграфа" рассказал Сергей Нагорняк.

Он напомнил, что недавно в Украину приезжала из США Пенни Прицкер, которую делегировали, чтобы она занималась вопросами восстановления.

"Я думаю, что мы должны говорить с нашими партнерами не о гуманитарной миссии по восстановлению какого-то жилья, восстановлению инфраструктуры или дотациям нам в бюджет. Потому что если мы будем из года в год просить средства просто на проедание, мы никогда не выкарабкаемся из той ямы, в которую попали в первую очередь из-за войны", — подчеркнул Нагорняк.

По его мнению, в будущие годы ресурсы частично нужно перенаправить на инвестиции в предприятия, чтобы американцы и европейцы совместно с украинцами открывали новые заводы в Украине.

"Нам просто необходимо строить и инвестировать в это. В США фактически есть свои 10-20 предприятий, поддерживающих их экономику. И нам нужно здесь строить с перспективой, что эта продукция пойдет на европейские рынки. Только так мы сможем выбраться. Самим нам будет очень тяжело", — подытожил депутат.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине уже начали строить завод "Байрактаров". Также планируется и строительство немецкого завода бронетехники.