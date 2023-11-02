Укр

Передумал? Спикер Конгресса США поддержал военную помощь Украине, но не просто так

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Майк Джонсон Новость обновлена 02 ноября 2023, 02:54
Майк Джонсон

В Конгрессе продолжается борьба за поддержку Украины

Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Конгресса США, объявил о своей поддержке оказания помощи Украине, после того как хотел отделить ее от помощи Израилю, однако выразил желание связать ее с усилением охраны границы с Мексикой.

Свою позицию он выразил на встрече с республиканцами 1 ноября в Сенате. В то же время Джонсон придерживается жесткой линии по вопросу несовмещения украинской помощи с финансированием Израиля, сообщает Politico.

Издание отмечает, что хоть позиция спикера бросает вызов лидерам обеих партий в Сенате, которые настаивают на выделении единого пакета на покрытие всех расходов, но он все же дал понять, что готов поддержать помощь Украине.

При этом в республиканской партии говорят, что для Джонсона вопросы безопасности Украины и усиления охраны границ тесно взаимосвязаны, но он все же хочет вынести вопрос поддержки Израиля в отдельный пакет.

Некоторые республиканцы отмечают, что если бы он объединил поддержку Израиля, Украины, Тайваня и охрану границ в единый пакет, как на том настаивают в Сенате, то "это бы означало конец его спикерства".

Впрочем, отмечается, что выступление Джонсона в Сенате было положительно воспринято республиканцами, а некоторые из них встретили его речь аплодисментами.

Как сообщалось ранее, администрация Байдена запросила у Конгресса пакет в 106 миллиардов долларов, из которых 61,3 млрд планировали выделить на Украину, а 14,3 на Израиль. При этом там настаивали, чтобы его не разделяли, однако новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против этой идеи и вынес на голосование только пакет помощи Израилю.

В Белом доме в ответ намекнули, что не станут одобрять новый пакет военной помощи Израилю, если в Конгрессе попытаются принять его отдельно от военной помощи Украине.

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#Украина #США #Израиль