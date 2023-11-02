Передумав? Спікер Конгресу США підтримав воєнну допомогу Україні, але не просто так

У Конгресі триває боротьба за підтримку України

Майк Джонсон, речник Палати представників Конгресу США, оголосив про свою підтримку надання допомоги Україні після того, як хотів відокремити її від допомоги Ізраїлю, проте висловив бажання пов’язати її з посиленням охорони кордону з Мексикою.

Свою позицію він висловив на зустрічі з республіканцями 1 листопада у Сенаті. Водночас Джонсон дотримується жорсткої лінії щодо несумісності української допомоги з фінансуванням Ізраїлю, повідомляє Politico.

Видання зазначає, що хоч позиція спікера кидає виклик лідерам обох партій у Сенаті, які наполягають на виділенні єдиного пакета на покриття всіх витрат, але він все ж таки дав зрозуміти, що готовий підтримати допомогу Україні.

При цьому в республіканській партії кажуть, що для Джонсона питання безпеки України та посилення охорони кордонів тісно взаємопов’язані, але він все ж таки хоче винести питання підтримки Ізраїлю в окремий пакет.

Деякі республіканці зазначають, що якби він об’єднав підтримку Ізраїлю, України, Тайваню та охорону кордонів у єдиний пакет, як на тому наполягають у Сенаті, то "це означало б кінець його спікерства".

Втім, наголошується, що виступ Джонсона в Сенаті був позитивно сприйнятий республіканцями, а деякі з них зустріли його промову оплесками.

Як повідомлялося раніше, адміністрація Байдена запросила у Конгресу пакет у 106 мільярдів доларів, з яких 61,3 млрд. планували виділити на Україну, а 14,3 на Ізраїль. При цьому там наполягали, щоб його не розділяли, проте новий речник Палати представників Майк Джонсон виступив проти цієї ідеї і виніс на голосування лише пакет допомоги Ізраїлю.

У Білому домі у відповідь натякнули, що не схвалюватимуть новий пакет військової допомоги Ізраїлю, якщо в Конгресі спробують прийняти його окремо від військової допомоги Україні.