Спикер Конгресса США против общей помощи Украине и Израилю: Байден готов на крайние меры

Голосование по предложенному Джонсоном пакету помощи Израилю запланировано на 2 ноября

Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить на голосование помощь Украине и Израилю в одном пакете, поддержка Киева под угрозой. Белый дом заявил, что президент Джо Байден наложит вето на законопроект республиканцев, который помимо исключения помощи Украине предполагает сокращение средств Налоговой службы.

Законопроект, отстаиваемый Джонсоном, уже натолкнулся на жесткую двухпартийную оппозицию со стороны Сената США, пишет Вloomberg. Административно-бюджетное управление (англ. Office of Management and Budget, OMB) в своем заявлении отмечает, что требование так называемых бюджетных компенсаций для оказания чрезвычайной помощи в сфере безопасности "создает новый и опасный прецедент, обуславливая помощь Израилю, еще больше политизируя нашу поддержку и относясь к одному союзнику иначе, чем к другим. Этот законопроект плох для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности".

Джонсон хочет отделить любую помощь Украине, от помощи Израилю, против чего выступают несколько консерваторов в Палате представителей. В OMB подчеркнули, что "неспособность поддержать Украину в этот решающий момент войны пошлет ужасный сигнал россии о нашей решимости, не говоря уже об остальном мире".

Голосование по предложенному Джонсоном пакету помощи Израилю в размере 14 миллиардов долларов должно состояться в Палате представителей 2 ноября. Демократы говорят, что его предложение будет стоить правительству потери доходов.

"Законопроект Республиканской партии в Палате представителей крайне неадекватен и повсюду несет в себе отпечатки пальцев крайне правых", — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Отмечается, что лидеры республиканцев в Сенате поддерживают пакет, который больше соответствует предложениям Демократической партии по финансированию запроса президента США Джо Байдена на сумму 106 миллиардов долларов. Пакет предполагает объединение помощи Израилю и Украине, а также включает средства на Тайвань и укрепление южной границы США. Сенаторы, пишущие законопроект, могут представить его на следующей неделе.

Как сообщал "Телеграф", министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время слушания в сенатском Комитете по ассигнованиям заявили что "без финансовой поддержки США и НАТО украинцы могут проиграть эту войну". Блинкен подчеркнул, что в случае прекращения помощи Украине со стороны США, европейские партнеры, скорее всего, также остановят свою поддержку.