Спікер Конгресу США проти спільної допомоги Україні та Ізраїлю: Байден готовий до крайніх заходів

Голосування щодо запропонованого Джонсоном пакету допомоги Ізраїлю заплановано на 2 листопада

Новий спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити на голосування допомогу Україні та Ізраїлю в одному пакеті, підтримка Києва під загрозою. Білий дім заявив, що президент Джо Байден накладе вето на законопроєкт республіканців, який, крім виключення допомоги Україні, передбачає скорочення коштів Податкової служби.

Законопроєкт, який відстоює Джонсон, вже натрапив на жорстку двопартійну опозицію з боку Сенату США, пише Вloomberg. Адміністративно-бюджетне управління (англ. Office of Management and Budget, OMB) у своїй заяві зазначає, що вимога так званих бюджетних компенсацій для надання надзвичайної допомоги у сфері безпеки "створює новий і небезпечний прецедент, зумовлюючи допомогу Ізраїлю, ще більше політизуючи нашу підтримку та ставлячись до одного союзника інакше, ніж до інших. Цей законопроєкт є поганим для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу та для нашої власної національної безпеки".

Джонсон хоче відокремити будь-яку допомогу Україні, від допомоги Ізраїлю, проти чого виступають кілька консерваторів у Палаті представників. В OMB наголосили, що "нездатність підтримати Україну в цей вирішальний момент війни надішле жахливий сигнал росії про нашу рішучість, не кажучи вже про решту світу".

Голосування по запропонованому Джонсоном пакету допомоги Ізраїлю у розмірі 14 мільярдів доларів має відбутися у Палаті представників 2 листопада. Демократи кажуть, що його пропозиція коштуватиме уряду втрати прибутків.

"Законопроект Республіканської партії в Палаті представників вкрай неадекватний і скрізь несе в собі відбитки пальців вкрай правих", — заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Зазначається, що лідери республіканців у Сенаті підтримують пакет, який більше відповідає пропозиціям Демократичної партії щодо фінансування запиту президента США Джо Байдена на суму 106 мільярдів доларів. Пакет передбачає об’єднання допомоги Ізраїлю та Україні, а також включає кошти на Тайвань та зміцнення південного кордону США. Сенатори, які пишуть законопроєкт, можуть подати його наступного тижня.

Як повідомляв "Телеграф", міністр оборони США Ллойд Остін та держсекретар Штатів Ентоні Блінкен під час слухання в сенатському Комітеті з асигнувань заявили, що "без фінансової підтримки США та НАТО українці можуть програти цю війну". Блінкен наголосив, що у разі припинення допомоги Україні з боку США, європейські партнери, найімовірніше, також зупинять свою підтримку.