росіяни знову атакували Україну: вибухи пролунали у місті з важливим військовим об’єктом

В Україні знову гримлять вибухи

Після неспокійної ночі для частини українців і ранок виявився тривожним. У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

Так, за даними моніторингових пабліків, у низці областей було оголошено повітряну тривогу. У мережі вже повідомляють про звуки вибухів у Миргороді (Полтавська область). Там тривогу оголосили о 8:50.

Як зазначає видання LIga, у Миргороді розташований військовий аеродром. Офіційної інформації про можливі прильоти або роботу протиповітряної оборони поки що немає.

Також про звуки вибухів повідомляють із Сумської та Херсонської областей.

О 09:30 пішли відбої областями.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 листопада під час повітряної тривоги у Кременчуці та Миргородській громаді Полтавської області було чути звуки вибухів. Пізніше стало відомо, що є попадання по нафтопереробному заводу у Кременчуці. Там виникла пожежа. Працювала ППО ще у низці інших українських областей, зокрема, у Хмельницькій, де розташований військовий аеродром, який росіяни постійно намагаються вразити. Обстріл, за попередньою інформацією, здійснювалася дронами. Більш детально про масовану атаку 1 листопада ви можете прочитати, перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.

Раніше ми писали про те, що вдень 31 жовтня під час повітряної тривоги потужні вибухи пролунали в Херсоні та Кривому Розі.