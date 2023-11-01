Україна під масштабною атакою дронів: де лунали вибухи

У різних галузях працює ППО

Російські окупанти знову влаштували масштабний нічний обстріл із використанням великої кількості ударних безпілотників.

Як повідомляють моніторингові групи, після опівночі в Україні фіксувалися щонайменше чотири групи дронів, більша частина з яких літала на Полтавщині. Водночас пресслужба Повітряних сил ЗСУ зазначила, що загроза спостерігається для Старокостянтинова (Хмельницька область), Умані (Черкаська область) та Кременчука (Полтавська область).

При цьому у ЗМІ з’являлися повідомлення про те, що вибухи лунали біля Старокостянтинова та Кременчука. Очевидно, йдеться про роботу сил ППО.

Пізніше також з’явилася інформація, що групу дронів було зафіксовано між Дніпропетровською та Запорізькою областями.

Даних про постраждалих та руйнування не надходило, але жителів областей, де було оголошено повітряну тривогу, закликали перебувати у безпечних місцях.

Як повідомлялося раніше, у Херсоні та Кривому Розі вдень 31 жовтня пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, російські окупанти запустили ракети "Іскандер-М" із території Криму.