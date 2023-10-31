У Херсоні та Кривому Розі потужні вибухи, можливий приліт "Іскандеру": подробиці

В одному з міст збили ворожий розвідувальний БПЛА

У Херсоні та Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, російські окупанти запустили "Іскандер-М".

Інформація про це була опублікована у місцевих пабликах. У той же час у моніторингових Telegram-каналх пишуть, що пуск ракети був із західного узбережжя Криму по Херсону.

Після вибуху над містом підіймаються клуби диму. На цей час ще невідомо, куди конкретно потрапили російські загарбники. Інформація про удар "Іскандером" також ще не була підтверджена.

Водночас у мережі повідомляють про вибух у місті Кривий Ріг. Також зазначається, що гучний звук, який чули городяни, пролунав внаслідок збиття ворожого дрона-розвідника. Інформацію про це підтвердив у своєму Telegram-каналі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Щодо вибуху, який під час повітряної тривоги чули жителі деяких районів міста. Все нормально. Силами ПВК "Схід" збито ворожий безпілотник над Криворізьким районом. Дякуємо ППО!", — написав він.

Наразі загроза атаки балістичними ракетами залишається у низці областей. Громадян просять залишатися у безпечних місцях та не залишати їх до відповідного розпорядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 31 жовтня російські окупанти здійснили атаку ракетами та дронами по Україні. Вибухи пролунали у місті Миргород Полтавської області. Також вибухи пролунали на Хмельниччині.