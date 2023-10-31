В Херсоне и Кривом Роге мощные взрывы, возможен прилет "Искандера": подробности

В одном из городов сбили вражеский разведывательный БПЛА

В Херсоне и Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, российские оккупанты запустили "Искандер-М".

Информация об этом была опубликована в местных пабликах. В то же время в мониторинговых Telegram-каналх пишут, что пуск ракеты был с западного побережья Крыма по Херсону.

После взрыва над городом поднимаются клубы дыма. На данный момент еще неизвестно куда конкретно попали российские захватчики. Информация об ударе "Искандером" также еще не была подтверждена.

В то же время в сети сообщают о взрыве в городе Кривой Рог. Также отмечается, что громкий звук, который слышали горожане прозвучал в результате сбития вражеского дрона-разведчика. Информацию об этом подтвердил в своем Telegram-канале глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"О взрыве, который во время воздушной тревоги слышали жители некоторых районов города. Всё нормально. Силами ПВК "Восток" сбит вражеский беспилотник над Криворожским районом. Спасибо ПВО!", — написал он.

На данный момент угроза атаки баллистическими ракетами остается в ряде областей. Граждан просят оставаться в безопасных местах и не покидать их до соответствующего распоряжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 31 октября российские оккупанты совершили атаку ракетами и дронами по Украине. Взрывы раздались в городе Миргород Полтавской области. Также взрывы прозвучали в Хмельницкой области.