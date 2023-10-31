Вночі росіяни били по Україні ракетами та дронами: де пролунали вибухи, що відомо про наслідки

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих та руйнувань

У ніч проти 31 жовтня, незадовго до півночі, росія атакувала Україну ракетами, у Миргороді Полтавської області сталися вибухи. Також ворог запустив безпілотники, активно працювала протиповітряна оборона.

О 23:55 у Повітряних силах повідомили, що через Сумську область у бік Миргорода летить ворожа ракета. Ще кілька ракет через область рухалися у південно-західному напрямку.

Одразу після опівночі місцеві ЗМІ написали, що у Миргороді пролунали вибухи. За попередніми даними моніторингових каналів, ворог атакував Миргород ракетою Х-59.

"Нічний ворожий ракетний удар по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих ушкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано", — повідомив начальник Полтавської ОВ Філіп Пронін.

Також росіяни атакували Україну дронами. О 01:20 Повітряні сили повідомили, що на Миколаївщині працює ППО по ударних БпЛА. Згодом оголосили, що безпілотники рухалися через Вінницьку область курсом на захід. Невдовзі на Хмельниччині пролунали вибухи, працювала ППО.

Незабаром перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін подякував бійцям сил ППО за чудову роботу. За його інформацією, постраждалих немає. Пошкодження об’єктів інфраструктури також немає.

Як повідомляв "Телеграф", днями російські окупанти здійснили масований обстріл Хмельницької області. Значно постраждало місто Славута, там було пошкоджено близько 300 багатоповерхівок, а також постраждали люди.