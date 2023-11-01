Вночі росіяни вдарили по Україні "шахедами": вибухи пролунали в кількох областях

В Україні активно працювала ППО

У ніч проти середи, 1 листопада, росія завдала по Україні масованого удару безпілотниками. Вибухи лунали на Черкащині, а також на Хмельниччині та Полтавщині.

Розпочав ворог ще пізно ввечері 31 жовтня. На Черкащині близько 21:50 через загрозу удару БПЛА працювала ППО, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Під час повітряної тривоги у Кременчуці та Миргородській громаді Полтавської області було чути звуки вибухів. Про це написало "Суспільне Полтава" невдовзі після опівночі. Ймовірно, ці звуки також результат роботи сил ППО.

Працювала ППО і на Хмельниччині, яку росіяни також намагалися атакувати дронами. Повідомляли про загрозу для міста Старокостянтинів.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін близько 00:09 годин у коментарі журналістам розповів, що вибухи, що лунали у Хмельницькому районі, пов’язані з роботою української ППО, яка ліквідувала ворожі безпілотники. Він додав, що постраждалих та пошкоджень цивільної інфраструктури в області немає.

Зазначимо, о 6:15 1 листопада повітряну тривогу оголошено в Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. У Повітряних силах України попередили, що для них існує ракетна небезпека.

Як повідомляв "Телеграф, вдень 31 жовтня, під час повітряної тривоги потужні вибухи пролунали в Херсоні та Кривому Розі. Повідомлялося про роботу ППО.