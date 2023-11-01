россияне снова атаковали Украину: взрывы прогремели в городе с важным военным объектом

В Украине снова гремят взрывы

После неспокойной ночи для части украинцев и утро оказалось тревожным. В ВСУ предупреждают о ракетной опасности.

Так, по данным мониторинговых пабликов, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В сети уже сообщают о звуках взрывов в Миргороде (Полтавская область). Там тревогу объявили в 8:50.

Как отмечает издание LIga, в Миргороде расположен военный аэродром. Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет.

Также о звуках взрывов сообщают из Сумской и Херсонской областей.

В 09:30 пошли отбои по областям.

Напомним, что в ночь на 1 ноября во время воздушной тревоги в Кременчуге и Миргородской громаде Полтавской области были слышны звуки взрывов. Позже стало известно, что есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Там возник пожар. Работала ПВО еще в ряде других украинских областей, в частности, в Хмельницкой, где расположен военный аэродром, который россияне постоянно пытаются поразить. Обстрел, по предварительной информации, осуществлялась дронами. Более детально о массированной атаке 1 ноября вы можете прочитать, перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

Ранее мы писали о том, что днем 31 октября, во время воздушной тревоги мощные взрывы прогремели в Херсоне и Кривом Роге.