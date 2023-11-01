Ночью россияне ударили по Украине "шахедами": взрывы прогремели в нескольких областях

В Украине активно работала ПВО

В ночь на среду, 1 ноября, россия нанесла по Украине массированный удар беспилотниками. Взрывы гремели в Черкасской области, а также на Хмельнитчине и Полтавщине.

Начал враг еще поздно вечером 31 октября. В Черкасской области около 21:50 из-за угрозы удара БПЛА работала ПВО, сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Во время воздушной тревоги в Кременчуге и Миргородской громаде Полтавской области были слышны звуки взрывов. Об этом написало "Суспільне Полтава" вскоре после полуночи. Вероятно, эти звуки — также результат работы сил ПВО.

Работала ПВО и в Хмельницкой области, которую россияне также пытались атаковать дронами. Сообщали об угрозе для города Староконстантинов.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин около 00:09 часов в комментарии журналистам рассказал, что взрывы, раздававшиеся в Хмельницком районе, связаны с работой украинской ПВО, которая ликвидировала вражеские беспилотники. Он добавил, что пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры в области нет.

Отметим, в 6:15 1 ноября воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. В Воздушных силах Украины предупредили, что для них существует ракетная опасность.

Как сообщал "Телеграф, днем 31 октября, во время воздушной тревоги мощные взрывы прогремели в Херсоне и Кривом Роге. Сообщалось о работе ПВО.