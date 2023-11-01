"Українці можуть програти цю війну": Остін та Блінкен виступили за об’єднану допомогу Україні та Ізраїлю

Якщо путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не тільки не зупиниться в Україні, а й надалі може націлитись на країну НАТО

Новий спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити на голосування допомогу Україні та Ізраїлю в одному пакеті, підтримка Києва під загрозою. Міністр оборони США Ллойд Остін та держсекретар Штатів Ентоні Блінкен під час слухання у сенатському Комітеті з асигнувань заявили, що "без фінансової підтримки США та НАТО українці можуть програти цю війну".

Про це повідомляє "Голос Америки". Блінкен наголосив, що у разі припинення допомоги Україні з боку США, європейські партнери, найімовірніше, також зупинять свою підтримку.

"По-перше, те, що ми бачимо зараз — це дивовижне об’єднання НАТО. Альянс, який насправді стає сильнішим і більшим проти агресії путіна. Альянс, окремі його члени, які суттєво активізувалися. З погляду розподілу навантаження, це приклад, коли ми спостерігаємо дуже значний розподіл навантаження, який майже напевно зникне, якщо ми підемо", — зазначив він.

Блінкен наголосив, що якщо путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не лише не зупиниться в Україні, а й надалі може націлитись на країну НАТО. Це призведе до необхідності виконання США зобов’язань за статтею 5 Альянсу (напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів НАТО).

"Це надіслало б також сигнал агресорам у всьому світі: якщо йому це зійде з рук, то ми також можемо. І тоді ми, швидше за все, матимемо мир, повний конфліктів. І це світ, який не підходить Сполученим Штатам. Для нас набагато краще підтримати наші зусилля зараз, добиваючись успіху, ніж заплатити значно вищу ціну пізніше, коли нам доведеться мати справу з агресією… Якщо путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні. Якщо ви — країна Балтії, ви думаєте: я — наступний., знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у сутичці", — додав держсекретар США.

Глава Пентагону Ллойд Остін вкотре наголосив, що війни і в Україні, і в Ізраїлі впливають на національні інтереси США. Він додав, що путін намагається виграти час.

"В Україні путін відчув, що може перечекати. Це частина його стратегії, основна частина його стратегії. Він сподівається, що Заходу набридне підтримувати Україну, і таким чином він скоро досягне свого. Якщо це так, якщо ми не підтримуватимемо Україну, і путін переможе, він не зупиниться на Україні. Ми це знаємо, всі це знають. Тому я вважаю, що важливо робити все необхідне, щоб підтримати Україну та Ізраїль та допомогти їм захистити свою суверенну територію", — наголосив він.

Глава Міноборони США додав, що американцям важливо усвідомлювати, що те, що відбувається в Україні та Ізраїлі, впливає на національну безпеку Сполучених Штатів. Він також закликав їх пам’ятати, що "ці країни воюють щодня і там щодня гинуть люди".

"Путін продовжує атакувати мирне населення і вчиняти огидні військові злочини. Тому ці країни терміново потребують ресурсів, щоб вони могли продовжувати захищати свою суверенну територію", — заявив Остін.

Ентоні Блінкен своєю чергою наголосив, що допомогу Україні та Ізраїлю не варто розділяти, оскільки обидві війни пов’язані між собою. путін намагається використати ситуацію в Ізраїлі.

"путін дуже сильно намагається скористатися нападом ХАМАС на Ізраїль, він сподівається, що це відверне нас, нашу увагу від України та від його агресії в Україні. І що це призведе до того, що Сполучені Штати відкликають свої ресурси, припинять свою підтримку. Водночас він об’єднався саме з тими елементами, які намагаються посіяти хаос в Ізраїлі. Тому ми вважаємо, що ці речі дуже об’єднані, і це є однією з причин, чому наш запит є спільним", — пояснив він.

І Блінкен і Остін наголосили, що фінансова допомога Україні та Ізраїлю є інвестицією в оборонну промислову базу США. Це допомагає США поповнювати та оновлювати власні оборонні запаси.

Нагадаємо, республіканська більшість Палати представників на чолі з новим спікером Майком Джонсоном виступає за окремий план допомоги лише Ізраїлю на суму 14,3 млрд. доларів. Вони проти загального пакету на суму $106 млрд, запропонованого Білим домом, до якого входила і допомога Україні.

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