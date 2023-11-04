Война — день 619: россия готовит сильные обстрелы, а из США долетают тревожные новости

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 4 ноября 2023 года. Украина получила новый мощный пакет военной помощи от США, но вместе с ним и тревожные новости, — вскоре помощь может быть сокращена из-за отсутствия решения Конгресса по дополнительному финансированию. И это в то время, когда российские оккупанты готовят серьезные обстрелы критической инфраструктуры в зимнее время.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Воздушные силы Украины сообщают о ракете, которая сначала летела в сторону Миргорода, а потом сменила направление на Нежин. Воздушная тревога объявлена для Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом. По данным авторов, враг имел успех у Першотравневого (Купянское направление) и Старомайорского (Запорожское направление).

Карта боевых действий в Украине 04.11.2023

О том, что происходило 1 ноября, читайте в материале: Война — день 616: у ВСУ есть успехи на юге, а оккупанты усиливают давление на востоке

Информацию за 2 ноября смотрите по ссылке: Война — день 617: ВСУ давят на двух направлениях, а оккупанты усиливают обстрелы

С данными за 3 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 618: россия активизировала дроны, а Украина готовится к тяжелой зиме