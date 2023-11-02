Война — день 617: ВСУ давят на двух направлениях, а оккупанты усиливают обстрелы

Оперативно о главном за сутки

В Украине продолжается полномасштабная война, а активные боевые действия проходят по всей линии столкновения, хотя их характер все сильнее сводится к позиционному противостоянию. Несмотря на это ВСУ не прекращают оказывать давление на противника в районе Бахмута и в Запорожской области, в то время как оккупационные войска предпринимали попытки атаковать на линии Купянск-Сватово-Кременная. Тем временем с приходом холодов все более частыми стают обстрелы со стороны россиян, а потому власти Украины призывают жителей прифронтовых областей быть особо осторожными.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина получила от Франции новую партию из 40 бронемашин AMX-10RC, которые еще называют колесными танками.

Информацию за 30 октября смотрите по ссылке: Война — день 614: россияне продолжают атаковать позиции ВСУ, неся колоссальные потери

С данными за 31 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 615: россияне не прекращают штурмы в районе Авдеевки, ситуация остается тяжелой

О том, что происходило 1 ноября, читайте в материале: Война — день 616: у ВСУ есть успехи на юге, а оккупанты усиливают давление на востоке