Гуменюк рассказала, как могут измениться атаки россиян с наступлением зимы

Сейчас россияне пытаются разведать размещение наших ПВО

С наступлением холодов россияне могут атаковать Украину еще более массированно и мощно. Сейчас большинство обстрелов носят преимущественно разведывательный характер, хотя и наносят разрушение.

Об этом заявила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре Украина — Укринформ. Такое заявление она сделала на фоне ночных обстрелов Украины в ночь на пятницу 3 ноября.

"Нельзя исключать, что россия будет наращивать количество техники, задействованной в атаках, с изменением погодных условий, похолоданием. Предыдущие атаки, как мы и говорили, были точечные, разведывательные", — сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Спикер также добавила, что два, четыре, шесть "шахедов", которые россияне запускали в зону ответственности, в большей степени означали, что враг пытался разведать размещение украинских средств ПВО и выявить слабые места.

Брифинг проходил на фоне последней массированной атаки по Украине, во время которой оккупанты выпустили четыре десятка "шахедов" и управляемую авиационную ракету Х-59. 24 ударных дрона и ракета были сбиты силами ПВО.

Ранее Телеграф писал, что украинская разведка знает приблизительные даты возможных зимних обстрелов россиян.