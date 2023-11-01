Война — день 616: у ВСУ есть успехи на юге, а оккупанты усиливают давление на востоке

Оперативно о главном за сутки

Полномасштабное российское вторжение продолжается, а активные боевые действия не утихают по всей линии фронта. Украинские военные демонстрируют успехи под Бахмутом, а также в Запорожской области, в то время как оккупанты пытаются пробить оборону ВСУ на направлении Купянска и Авдеевки. Кроме того не прекращаются и массированные обстрелы с применением БПЛА и ракет, из-за чего взрывы слышат в разных областях.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты продолжают обширную атаку дронами, а мониторинговые группы сообщают минимум о 4 группах. Особо осторожными советуют быть жителям Староконстантиновки и Кременчуга

О том, что происходило 29 октября, читайте в материале: Война — день 613: россияне несут серьезные потери у Авдеевки, но продолжают атаки

Информацию за 30 октября смотрите по ссылке: Война — день 614: россияне продолжают атаковать позиции ВСУ, неся колоссальные потери

С данными за 31 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 615: россияне не прекращают штурмы в районе Авдеевки, ситуация остается тяжелой