Россияне стремятся захватить важный логистический центр: в ВСУ назвали одно из самых "горячих" направлений

Стратегических успехов оккупанты не достигли

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Купянском направлении, которое остается одним из самых напряженных на фронте, но без особого успеха.

Как рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо во время брифинга в "Укринформе", украинские подразделения там продолжают держать оборону и не дают врагу достичь стратегического успеха.

"Безусловно, видим, что это направление одно из самых горячих на всей линии фронта. Враг имеет целью повторно оккупировать Купянск, это важный логистический центр, через который во время прошлой оккупации осуществлялось снабжение провизии, боеприпасов", — сказал он.

Вместе с тем он сообщил, что украинские воины стойко держат оборону и за прошлые сутки уничтожили там 112 оккупантов и 28 единиц техники, среди которых 5 танков и 4 боевых машины.

"Ситуация в целом на линии фронта обострилась с начала месяца. На Купянском направлении мы наблюдали за врагом, видели его подготовку, видели, что враг собирает свои силы и ресурсы. Мы также готовились, укреплялись, подтягивали резервы", — добавил Фитьо.

Купянск на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 31 октября Генштаб отчитался о новом достижении — с начала полномасштабной войны на фронте было уничтожено 300 тысяч российских оккупантов. В сети уже успели отреагировать на это событие, опубликовав множество шуток, мемов и постов с благодарностью ВСУ.