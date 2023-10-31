Укр

Потери оккупантов на фронте пересекли юбилейный рубеж: Генштаб озвучил красивые цифры

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
На фронте потери врага пересекли новую психологическую отметку Новость обновлена 31 октября 2023, 08:30
На фронте потери врага пересекли новую психологическую отметку. Фото Минобороны РФ

Только за последние сутки захватчики лишились более 800 человек

Количество ликвидированных в Украине российских оккупантов пересекло следующий рубеж — 300 тысяч человек. Последняя сотня из них была уничтожена в период с мая по октябрь.

Информация об этом появилась в свежей сводке Генштаба, опубликованной во вторник, 31 октября. По состоянию на этот день известно о 300 810 захватчиках, которые отправились с фронта прямиком на тот свет.

Только за последние сутки россияне потеряли 870 человек на фронте. Помимо ликвидации живой силы украинские военные также демонстрируют блестящий результат в уничтожении техники врага. В частости, только за сутки боевые потери противника составили:

  • танки — 21 (общее количество за все время — 5211);
  • боевые бронированные машины / APV ‒ 29 ед. (9804 всего);
  • артиллерийские системы – 25 ед. (всего 7227);
  • РСЗО / MLRS – 10 ед. (всего 844);
  • средства ПВО — 3 ед. (всего 562);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 ед. (всего 5440)
  • крылатые ракеты — 2 ед. (всего 1546);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 35 ед. (всего 9590_
  • специальная техника ‒ 2 ед. (всего 1016)

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре 2022 года Генштаб отличатся об уничтожении с начала полномасштабного вторжения 50 тысяч российских оккупантов. Затем в декабре эта цифра была уже вдвое больше — 100 тысяч ликвидированных захватчиков. В мае уже было известно о ликвидации 200 тысяч оккупантов.

Теги:
#Украина #Россияне #Потери #Генштаб #Фронт