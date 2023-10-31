Россияне порадовали сюрпризом на Хэллоуин

В последний день октября Генштаб ВСУ порадовал украинцев информацией о потерях россиян на фронте — 300 тысяч человек, это новый рубеж. В свою очередь в сети уже активно обсуждают эту новость, веселятся, создают фотожабы и мемы.

Пользователи в восторге от результатов работы украинских воинов и от того, на сколько меньше оккупантов стало на нашей земле. "Телеграф" собрал лучшие реакции и шутки в сети в честь этого события.

Примечательно, что о новом юбилейной дате стало известно в известный по всему миру самый страшный праздник в году Хэллоуин (День Всех Святых). Потому пользователи совместили два события, публикуя соответствующие картинки в сети.

В комментариях украинцы не устают благодарить наших защитников за такие победы и их огромные старания на фронте. Люди отмечают, что каждый новый такой пройденный рубеж приближает победу Украины в этой страшной войне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что первые 50 тысяч российских оккупантов были ликвидированы в сентябре 2022 года. Уже в декабре Генштаб сообщил, что потери врага перевалили за 100 тысяч человек. В мае 2023 года стало известно, что захватчики потеряли уже 200 тысяч человек.