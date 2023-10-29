Война — день 613: россияне несут серьезные потери у Авдеевки, но продолжают атаки

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия в Украине продолжаются по всей линии фронта, а россияне не оставляют попыток выбить ВСУ с их позиций. Наиболее серьезные боевые действия проходят на востоке нашей страны, а наиболее активно россияне себя ведут на направлении Марьинки. Тем временем украинские военные продолжают демонстрировать успехи в Запорожской области и наносят оккупантам серьезные потери в районе Авдеевки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Из-за обстрелов с начала российского вторжения Запорожская АЭС 8 раз оказывалась полностью отключенной от электричества, говорят в Госатомрегулировании

С данными за 26 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 610: оккупанты превращают Авдеевку в Бахмут и не собираются останавливать атаки

О том, что происходило 27 октября, читайте в материале: Война — день 611: оккупанты увязли под Авдеевкой, а Украина все ближе к членству в ЕС

Информацию за 28 октября смотрите по ссылке: Война — день 612: оккупанты несут сокрушительные потери под Авдеевкой, но готовят новые провокации