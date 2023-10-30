Война — день 614: россияне продолжают атаковать позиции ВСУ, неся колоссальные потери

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается. На фронтах идут тяжелые бои, в которых российская армия пытается наступать на украинские позиции не считаясь с потерями, в результате чего теряет огромное количество как живой силы, так и военной техники. При этом оккупанты продолжают атаковать Украинские тылы ударными беспилотниками.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Хмельницкой области слышны взрывы. Это силы ПВО отработали по группе вражеских ударных БПЛА, сообщает ОГА.

С данными за 27 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 611: оккупанты увязли под Авдеевкой, а Украина все ближе к членству в ЕС

О том, что происходило 28 октября, читайте в материале: Война — день 612: оккупанты несут сокрушительные потери под Авдеевкой, но готовят новые провокации

Информацию за 29 октября смотрите по ссылке: Война — день 613: россияне несут серьезные потери у Авдеевки, но продолжают атаки