Антиеврейские беспорядки в Махачкале: российские пропагандисты уже нашли "украинский след"

Россияне уже традиционно нашли виновных в своих беспорядках

Пока ситуация в Дагестане продолжает оставаться напряженной из-за захвата демонстрантами аэропорта в Махачкале, российские пропагандисты уже нашил виновных. Как оказалось во всем виноваты якобы украинцы.

Так в российских каналах появились сообщения, что якобы этот конфликт "подогревали" украинские спецслужбы, которые "хотели устроить расправу над евреями руками дагестанских мусульман".

Но на этом догадки не остановились, после чего там решили добавить, что украинские спецслужбы якобы находятся под контролем американских, которые в свою очередь помогают Израилю.

Как это все пропагандисты смогли сложить в единую цепочку остается непонятным.

Примечательно, что обвинять украинские спецслужбы начали и в дагестанских каналах, которые обратили внимания на то, что в других дагестанских каналах сообщили о прибытии самолета из Тель-Авива.

В сообщении говорится, что информацию о самолете из Израиля якобы распространяют украинцы, но в следующем же сообщении авторы канала признают, что такой маршрут действует уже давно.

Как сообщалось ранее, ситуация в аэропорту Дагестана и беспомощность российских силовиков уже вызвала волну шуток в сети.