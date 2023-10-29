В россии разъяренная толпа захватила аэропорт и ищет там евреев: полиция не вмешивается, пассажиры в ужасе (видео)

Силовики прибыли в аэропорт только спустя три часа

В российской Махачкале (Дагестан) толпа агрессивных людей парализовала работу аэропорта из-за того, что туда якобы прилетел рейс из Израиля.

Как информируют российские telegram-каналы, 28 и 29 октября на Северном Кавказе прокатилась волна антисемитских выступлений. Так в Хасавюрте израильтянам запретили жить в гостинице, в Черкесске потребовали выгнать евреев из региона, а в Нальчике подожгли еврейский культурный центр.

Однако кульминацией демонстрации ненависти стала ситуация в Махачкале, где сотни мужчин заблокировали работу аэропорта и начали обыскивать проезжающие мимо машины в попытках найти там евреев. Примечательно, что полицейские не пытались остановить разъяренную толпу.

К демонстрациям привели сообщения в локальных telegram-каналах, в которых местных жителей призвали выйти на улицы и не допустить посадки рейса из Израиля. При этом в некоторых из них уже успели обвинить украинские спецслужбы в якобы причастности к их рассылке.

Впрочем, демонстрантов это не остановило и к 19:20 по местному времени (18:20) они блокировали дороги к аэропорту, а затем и вовсе ворвались внутрь и начали искать там граждан Израиля. Персонал аэропорта забаррикадировался в помещениях, опасаясь за свою жизнь.

Лишь спустя три часа к аэропорту прибыли подразделения росгвардии, к тому времени толпа прорвалась на взлетную полосу и начали обыскивать самолеты. Бортпроводники призывают людей не выходить.

Стоит отметить, что негодование толпы случилось после того, как в ночь на 28 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила свои войска и танки в Сектор Газа. Однако, по данным СМИ, Израиль принял решение приостановить полномасштабную наземную операцию.