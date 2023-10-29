Турция начнет войну против Израиля? Заявления Эрдогана вызвали новый кризис между странами

Президент Турции также выступил с критикой Запада

Последние антиизраильские высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызвали очередной дипломатический кризис между двумя странами. В ответ на это в Израиле приняли решение отозвать из Турции своих дипломатов.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, сообщает Euronews. По его словам, такой шаг сделан ди дальнейшей "переоценки" двусторонних отношений.

Эрдоган в ходе выступления на многотысячном пропалестинском митинге в Стамбуле заявил, что не считает ХАМАС террористами, а также назвал Израиль оккупантом. "Израиль уже 22 дня открыто совершает военные преступления, но западные лидеры не могут даже призвать Израиль к прекращению огня", – сказа он.

В ответ на это израильские дипломатические учреждения разместили в соцсетях изображение с надписью на турецком языке: "ХАМАС – это террористическая организация".

В то же время турецкое агентство Anadolu сообщило, что израильских дипломатов в Турции уже нет. Отмечается, что они покинули страну на прошлой неделе, а соответствующая нота была получена турецким МИД 18 октября. "Трудно понять, кому Коэн приказал вернуться", – заявил источник издания.

В свою очередь украинский военный обозреватель Александр Коваленко, комментируя резкие заявления Эрдогана, спрогнозировал возможное дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке. Он задался вопросом, сможет ли Турция напрямую вмешаться в конфликт в Израиле.

"Эрдоган своим жестким выступлением актуализировал вопрос о совершенно неожиданной стороне конфликта. Неужели Турция и вправду может силовым методом вмешаться в контртеррористическую операцию Израиля, преобразовав ее в полноценную войну?", — написал он.

По мнению Коваленко, в этих заявлениях Эрдогана просматривается скорее политический популизм, чем реальная готовность президента Турции "обнажать ятаганы". "Вот только этот популизм, если и поможет самому Эрдогану удержать позиции ещё на один срок, то самой Турции вряд ли сулит внешнеполитическое благополучие", — подчеркнул он.

"Если Эрдогану хочется поиграть в сильного лидера, то ему не мешало бы изучить в деталях опыт Анвара Садата (бывшего президента Египта. — Ред.), как имея тотальное и всестороннее превосходство, можно не просто проиграть всё, но и оказаться на шаг к потере даже своей собственной страны. На шаг к потере занимаемого поста Эрдоган оказался в этом году, зачем же заводить себя в историческую петлю, из которой ещё никому не удавалось выбраться?", — отметил эксперт.

При этом Коваленко подчеркнул, что оставлять след в истории на века можно и без войн. "Плохо, что мало кто это понимает. Но все же, хочу надеяться на то, что слова Эрдогана, это больше для внутреннего политического потребления, нежели для внешнего", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 28 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила свои войска и танки в Сектор Газа. Однако, по данным СМИ, Израиль принял решение приостановить полномасштабную наземную операцию.