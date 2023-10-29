Туреччина розпочне війну проти Ізраїлю? Заяви Ердогана викликали нову кризу між країнами

Президент Туреччини також виступив із критикою Заходу

Останні антиізраїльські висловлювання президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана викликали чергову дипломатичну кризу між двома країнами. У відповідь на це в Ізраїлі вирішили відкликати з Туреччини своїх дипломатів.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, повідомляє Euronews. За його словами, такий крок зроблено для подальшої "переоцінки" двосторонніх відносин.

Ердоган під час виступу на багатотисячному пропалестинському мітингу у Стамбулі заявив, що не вважає ХАМАС терористами, а також назвав Ізраїль окупантом. "Ізраїль вже 22 дні відкрито скоює військові злочини, але західні лідери не можуть навіть закликати Ізраїль до припинення вогню", — сказав він.

У відповідь на це ізраїльські дипломатичні установи розмістили у соцмережах зображення з написом турецькою мовою: "ХАМАС – це терористична організація".

Водночас турецька агенція Anadolu повідомила, що ізраїльських дипломатів у Туреччині вже немає. Зазначається, що вони залишили країну минулого тижня, а відповідну ноту було отримано турецьким МЗС 18 жовтня. "Важко зрозуміти, кому Коен наказав повернутися", — заявило джерело видання.

Своєю чергою український військовий оглядач Олександр Коваленко, коментуючи різкі заяви Ердогана, спрогнозував можливий розвиток подій на Близькому Сході. Він задався питанням, чи зможе Туреччина безпосередньо втрутитися в конфлікт в Ізраїлі.

"Ердоган своїм жорстким виступом актуалізував питання про зовсім несподівану сторону конфлікту. Невже Туреччина справді може силовим способом втрутитися в контртерористичну операцію Ізраїлю, перетворивши її на повноцінну війну?", — написав він.

На думку Коваленка, у цих заявах Ердогана проглядається скоріше політичний популізм, ніж реальна готовність президента Туреччини "оголювати ятагани". "Ось тільки цей популізм, якщо і допоможе самому Ердогану утримати позиції ще на один термін, то для самої Туреччини навряд чи обіцяє зовнішньополітичний добробут", — наголосив він.

"Якщо Ердогану хочеться пограти в сильного лідера, то йому не завадило б вивчити в деталях досвід Анвара Садата (колишнього президента Єгипту. — Ред.), як маючи тотальну та всебічну перевагу, можна не просто програти все, а й опинитися на крок до втрати навіть своєї власної країни. На крок до втрати посади Ердоган опинився цього року, навіщо ж заводити себе в історичну петлю, з якої ще нікому не вдавалося вибратися?", — зазначив експерт.

При цьому Коваленко підкреслив, що залишати слід в історії на віки можна і без воєн. "Погано, що мало хто це розуміє. Але все-таки хочу сподіватися на те, що слова Ердогана це більше для внутрішнього політичного споживання, ніж для зовнішнього", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 28 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) направила свої війська та танки до Сектору Газа. Однак, за даними ЗМІ, Ізраїль прийняв рішення призупинити повномасштабну наземну операцію.