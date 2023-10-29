У росії розлючений натовп захопив аеропорт і шукає там євреїв: поліція не втручається, пасажири налякані (відео)

Силовики прибули до аеропорту лише через три години

У російській Махачкалі (Дагестан) натовп агресивних людей паралізував роботу аеропорту через те, що нібито туди прилетів рейс з Ізраїлю.

Як інформують російські telegram-канали, 28 та 29 жовтня на Північному Кавказі прокотилася хвиля антисемітських виступів. Так у Хасавюрті ізраїльтянам заборонили жити у готелі, у Черкеську вимагали вигнати євреїв із регіону, а у Нальчику підпалили єврейський культурний центр.

Однак кульмінацією демонстрації ненависті стала ситуація в Махачкалі, де сотні чоловіків заблокували роботу аеропорту і почали обшукувати машини, що проїжджали повз, у спробах знайти там євреїв. Примітно, що поліцейські не намагалися зупинити розлючений натовп.

До демонстрацій привели повідомлення в локальних телеграм-каналах, де місцевих мешканців закликали вийти на вулиці та не допустити посадки рейсу з Ізраїлю. При цьому в деяких із них уже встигли звинуватити українські спецслужби в нібито причетності до їхньої розсилки.

Втім, демонстрантів це не зупинило і до 19:20 за місцевим часом (18:20) вони блокували дороги до аеропорту, а потім узялися всередину і почали шукати там громадян Ізраїлю. Персонал аеропорту забарикадувався у приміщеннях, побоюючись за своє життя.

Лише через три години до аеропорту прибули підрозділи росгвардії, на той час натовп прорвався на злітну смугу і почали обшукувати літаки. Бортпровідники закликають людей не виходити.

Варто зазначити, що обурення натовпу сталося після того, як у ніч на 28 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) направила свої війська та танки до Сектору Газа. Однак, за даними ЗМІ, Ізраїль ухвалив рішення призупинити повномасштабну наземну операцію.