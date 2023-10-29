"Махачкала — не Умань": "еврейские погромы" в Дагестане вызвали реакцию в сети

В сети заметили, что силовики не особо активно реагировали на события в аэропорту

Ситуация в Махачкале, где разъяренная толпа захватила аэропорт, продолжает оставаться напряженной, а силовики все же смогли вытеснить толпу за пределы взлетной полосы и начали проводить задержания, правда без особого рвения. Тем временем в сети уже начали шутить о ситуации.

Как информирует Baza, пока известно о том, что на территории аэропорта задержали лишь четырех человек, хотя следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Стоит отметить, что там по этой статье дают от восьми до 15 лет за решеткой.

Тем временем в "Росавиации" говорят, что в 22:20 по московскому времени (21:20 по Киеву) "аэродром был освобожден от несанкционированно проникших граждан". При этом аэропорт был закрыт для приема воздушных суден и будет оставаться закрытым предварительно до 6 ноября.

В свою очередь пользователи сети начали шутить о ситуации.

При этом некоторые заметили, что ситуация в Махачкале происходит на фоне слухов о смерти российского диктатора владимира путина, а также, что официальные лица страны пока не дали своей реакции.

Другие же подметили, что демонстрации там мирными не были, но это не привело к активной реакции силовиков.

Махачкала на карте

Как сообщалось ранее, протесты в Дагестане начались после начала наземной операции Израиля в Секторе Газа. Однако, по данным СМИ, Израиль принял решение приостановить полномасштабную наземную операцию.